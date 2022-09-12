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    Böbrek taşlarını döker, kolesterolü düşürür! Limonun faydaları saymakla bitmiyor

    C vitamini deposu limonun faydaları saymakla bitmiyor. Ant bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor, böbrek taşlarını döküyor ve kolesterolü düşürüyor. İşte sizler için derlerdiğimiz 13 Eylül Takvim Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Kalbimiz limonda

    C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.
    TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.
    KANSIZLIĞI BİTİRİR:İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.
    EKLEMLERE GÜÇ VERİR:İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.
    BAĞIRSAKLA BARIŞIK:Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.



    BEYNE FISTIK GÜCÜ
    Damarları genişleten Antep fıstığı kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kilo almayı önler ve vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler. Hipertansiyonu düşürür. Cildi nemlendirir. Beyni de korur.



    AĞRIYA KARŞI FESLEĞEN
    Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır. İltihap söktürücüdür. Boğaz ağrısını keser. Halsizliği bitirir.



    ENFEKSİYONA ÇÖREK OTU
    Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi riskini azaltır. Yaşlanmayı yavaşlatır. Sindirimi kolaylaştırır.



    ÇİTLEYIN GÜZELLEŞİN
    Uzmanlar, genç bir cilde sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
    Balık: Kaliteli bir protein kaynağıdır. Kırışıklıkları azaltır.
    Domates: Antioksidandır. Ciltte kırışıklığı önler.
    Yumurta: Saç dökülmesini önler, tırnakları güçlendirir.
    Avokado: Cilde parlaklık verir.
    Ay çekirdeği: Cildin daha genç görünmesini sağlar.
    Ceviz: Günde 2-3 tam ceviz tüketmek, cildi nemlendirir.
    Kefir: Yaşlanmayı yavaşlatır.

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    Haberler Sağlık Böbrek taşlarını döker, kolesterolü düşürür! Limonun faydaları saymakla bitmiyor
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