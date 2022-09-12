Böbrek taşlarını döker, kolesterolü düşürür! Limonun faydaları saymakla bitmiyor

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.

TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.

KANSIZLIĞI BİTİRİR:İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.

EKLEMLERE GÜÇ VERİR:İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.

BAĞIRSAKLA BARIŞIK:Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.







BEYNE FISTIK GÜCÜ

Damarları genişleten Antep fıstığı kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kilo almayı önler ve vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler. Hipertansiyonu düşürür. Cildi nemlendirir. Beyni de korur.