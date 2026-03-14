Ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşan böbrek taşı, ani başlayan ve şiddetli sancılarla yaşamı kabusa çevirebilen ağrılara yol açabiliyor.

Hastalık artık genç erişkinlerde hatta 20'li yaş grubunda da sık görülüyor. Böbrek sağlığını korumanın yolu, doğru bilgiye dayanarak atılan küçük ama etkili adımlardan geçiyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Tokuç kışın böbrek taşına yol açabilen 3 kritik hatayı ve böbrek taşına karşı basit ama etkili önlemleri anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Böbrek taşına yol açan 3 kritik hata



Kışın yeterli su içilmemesi: Yanlış!

Soğuk havada susama hissi azalır. Ancak az su içmek idrarın yoğunlaşmasına neden olur. Yoğunlaşan idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi taş oluşturan maddeler daha kolay kristalleşir. Günlük idrar hacmi azaldıkça taş riski belirgin şekilde artıyor.