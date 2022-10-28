Böbrek taşı sırtımızdan vurur! Doğru ve zamanında tedavi için bu belirtilere dikkat

Kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Günümüzde en sık görülen rahatsızlıklardan olan böbrek taşı ise kadın erkek herkesin korkulu rüyası oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. A. Egemen İşgören, kum ve taş dökmenin yol açtığı şikayetler ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.
KRAMPA NEDEN OLUR
Böbrek taşları, böbreklerin içinde görülen mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular olarak biliniyor. 5 mm'den küçük taşlar ise kum olarak adlandırılıyor. Genellikle kesin bir nedeni bulunmuyor ancak birkaç faktör taş oluşum riskini artırıyor. Diyet, fazla kilo, bazı tıbbi durumlar, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşlarının nedenleri arasında yer alıyor. Bir böbrek taşı genellikle böbreğin içinde hareket edene veya böbrekleri ve mesaneyi birbirine bağlayan tüpler olan üreterlere geçene kadar şikayete neden olmuyor. Üreterlere geçerse, idrar akışını engelliyor ve dolayısıyla böbreğin şişmesine ve kramp benzeri ağrılara neden oluyor.
TEDAVİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR
Böbrek taşlarının tedavisi, taşın türüne ve nedenine bağlı olarak değişiyor. Kendiliğinden düşmeyecek kadar büyük olanböbrek taşlarına şu tedavi yöntemleri uygulanıyor:
ESWL: Güçlü titreşimler oluşturmak için ses dalgaları kullanılarak yapılır.
Perkütan nefrolitotomi: Küçük kameralı cihazlar ve sırttan bir kesiden sokulan aletler kullanılarak yapılır.
Fleksible üreterorenoskopi: İdrar yapılan kanaldan girilerek böbreğe kadar ulaşan esnek cihazlar kullanılarak yapılan ameliyat türüdür.