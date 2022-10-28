Böbrek taşı sırtımızdan vurur! Doğru ve zamanında tedavi için bu belirtilere dikkat





KRAMPA NEDEN OLUR

Böbrek taşları, böbreklerin içinde görülen mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular olarak biliniyor. 5 mm'den küçük taşlar ise kum olarak adlandırılıyor. Genellikle kesin bir nedeni bulunmuyor ancak birkaç faktör taş oluşum riskini artırıyor. Diyet, fazla kilo, bazı tıbbi durumlar, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşlarının nedenleri arasında yer alıyor. Bir böbrek taşı genellikle böbreğin içinde hareket edene veya böbrekleri ve mesaneyi birbirine bağlayan tüpler olan üreterlere geçene kadar şikayete neden olmuyor. Üreterlere geçerse, idrar akışını engelliyor ve dolayısıyla böbreğin şişmesine ve kramp benzeri ağrılara neden oluyor.