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    Böbrek taşı sırtımızdan vurur! Doğru ve zamanında tedavi için bu belirtilere dikkat

    Böbrek taşları hayatı kabusa çeviriyor! Mide bulantısı, sırta vuran ağrı ve kanlı idrarla belirti veriyor. Zamanında ve doğru tedavi şikayetleri azaltıyor.

    Böbrek taşı sırtımızdan vurur

    Kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Günümüzde en sık görülen rahatsızlıklardan olan böbrek taşı ise kadın erkek herkesin korkulu rüyası oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. A. Egemen İşgören, kum ve taş dökmenin yol açtığı şikayetler ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



    KRAMPA NEDEN OLUR
    Böbrek taşları, böbreklerin içinde görülen mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular olarak biliniyor. 5 mm'den küçük taşlar ise kum olarak adlandırılıyor. Genellikle kesin bir nedeni bulunmuyor ancak birkaç faktör taş oluşum riskini artırıyor. Diyet, fazla kilo, bazı tıbbi durumlar, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşlarının nedenleri arasında yer alıyor. Bir böbrek taşı genellikle böbreğin içinde hareket edene veya böbrekleri ve mesaneyi birbirine bağlayan tüpler olan üreterlere geçene kadar şikayete neden olmuyor. Üreterlere geçerse, idrar akışını engelliyor ve dolayısıyla böbreğin şişmesine ve kramp benzeri ağrılara neden oluyor.



    TEDAVİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR
    Böbrek taşlarının tedavisi, taşın türüne ve nedenine bağlı olarak değişiyor. Kendiliğinden düşmeyecek kadar büyük olanböbrek taşlarına şu tedavi yöntemleri uygulanıyor:
    ESWL: Güçlü titreşimler oluşturmak için ses dalgaları kullanılarak yapılır.
    Perkütan nefrolitotomi: Küçük kameralı cihazlar ve sırttan bir kesiden sokulan aletler kullanılarak yapılır.
    Fleksible üreterorenoskopi: İdrar yapılan kanaldan girilerek böbreğe kadar ulaşan esnek cihazlar kullanılarak yapılan ameliyat türüdür.



        BOL SU İÇİN
        Küçük böbrek taşlarının düşürülmesi için günde 2-3 litre su içmek idrarınızı seyrelterek taş oluşumunu engelleyeceği gibi taşın düşmesini de hızlandıracaktır. Ağrı kesiciler, taş düşürürken yaşanan rahatsızlığı azaltır.



        BU ŞİKAYETLER İHMALE GELMEZ
        Kaburgaların altında, yanlarda ve sırtta şiddetli, keskin, kramp benzeri ağrı
        Alt karın ve kasıklara yayılan ağrı
        Dalgalar halinde gelen ve yoğunluğu değişen ağrı
        İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi
        Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar
        Bulanık veya kötü kokulu idrar
        Sürekli idrara çıkma ihtiyacı, normalden daha sık idrara çıkma veya az miktarda idrar yapma

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        Haberler Sağlık Böbrek taşı sırtımızdan vurur! Doğru ve zamanında tedavi için bu belirtilere dikkat
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