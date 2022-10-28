Nar içerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığa derman oluyor | Sağlık tavsiyeleri

Soğuk havaların en sevilen meyvelerinden nar, şifa saçıyor. İçerdiği A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folik asit, çinko ve demir mineralleriyle hastalıklara derman oluyor. Beslenme Uzmanı Tuba Sungur, narın faydalarını şöyle sıralıyor:

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki enfeksiyonu yok eder. İltihabı azaltır. Eklem ağrılarını hafifletir.

Nar suyu, kötü kolesterolü düşürür. Damar sertliğini bitirir.

Ciltte kırışıklık oluşumunu önler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Cildin nemlenmesini sağlar.

Kanserle savaşır. Özellikle prostat ve kolon kanserine karşı etkilidir.

Hafızayı korur. Alzheimer'la savaşır.



AŞK OLSUN KESTANE

Kış aylarında herkesin severek tükettiği kestane, stresi önler ve sakinleştirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Mide hastalıklarını önler. Alzheimer hastalığından korur.



KANSERE KARNABAHAR

Karnabahar, meme kanserine karşı koruma sağlar. Kansızlığı bitirir. Katarakt riskini azaltır. Körlüğe çare olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak sağlığını korur.

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