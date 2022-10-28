Soğuk havaların en sevilen meyvelerinden nar, şifa saçıyor. İçerdiği A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folik asit, çinko ve demir mineralleriyle hastalıklara derman oluyor. Beslenme Uzmanı Tuba Sungur, narın faydalarını şöyle sıralıyor:
Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki enfeksiyonu yok eder. İltihabı azaltır. Eklem ağrılarını hafifletir.
Nar suyu, kötü kolesterolü düşürür. Damar sertliğini bitirir.
Ciltte kırışıklık oluşumunu önler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Cildin nemlenmesini sağlar.
Kanserle savaşır. Özellikle prostat ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Hafızayı korur. Alzheimer'la savaşır.
AŞK OLSUN KESTANE
Kış aylarında herkesin severek tükettiği kestane, stresi önler ve sakinleştirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Mide hastalıklarını önler. Alzheimer hastalığından korur.
KANSERE KARNABAHAR
Karnabahar, meme kanserine karşı koruma sağlar. Kansızlığı bitirir. Katarakt riskini azaltır. Körlüğe çare olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak sağlığını korur.
- Sağlık
- 28.10.2022 Gazete
Nar içerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığa derman oluyor | Sağlık tavsiyeleri
Soğuk havaların en sevilen meyvelerinden nar, şifa saçıyor. Beslenme Uzmanı Tuba Sungur, narın faydalarını tek tek sıraladı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ekim TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Soğuk havaların en sevilen meyvelerinden nar, şifa saçıyor. İçerdiği A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folik asit, çinko ve demir mineralleriyle hastalıklara derman oluyor. Beslenme Uzmanı Tuba Sungur, narın faydalarını şöyle sıralıyor: