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    Böbrek reflüsünün şakası yok! Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açıyor

    Böbrekteki idrar kaçağı, daha çok çocukları tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açıyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Böbrek reflüsünün şakası yok!

    Vezikoüreteralreflü, yani böbrekteki idrar kaçağı çocukluk çağında görülen en tehlikeli hastalık olarak biliniyor. Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabilen bu sağlık sorunuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.



    ENFEKSİYONA DİKKAT EDİN
    "Geriye kaçan idrar böbrekte geriye dönüşü olmayan hasarlanmaya yol açar. Uzun dönemde böbrek tümüyle hasarlanıp çalışmaz hale gelir. Bu durum genellikle yineleyen idrar yolu enfeksiyonları için tetkik yaparken saptanıyor. Çünkü mesaneden böbreklere idrar kaçağının en önemli belirtisi yineleyen idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle, erkek çocuklarında bir kez, kız çocuklarında ise birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirme durumunda ileri inceleme şart" bilgisini veriyor. Tedavinin, idrar kaçağının derecesi ve böbreğin hasar durumuna göre değiştiğini belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Düşük dereceli ve böbreğin hasar görmediği durumlarda ilaç tedavisi ile takip yöntemi uygulanırken, ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ileri dereceli kaçağı olan, böbreği hasar görmüş çocuklarda öncelikle endoskopik yöntem olmak üzere, cerrahi tedavi seçeneği düşünülmelidir. Endoskopi yöntemin başarı sağlamadığı durumlarda hasta açık ameliyat ile tedavi edilir. Açık ameliyatta hastalar 1 hafta kadar hastanede yatar."



    OBEZİTENİN SUÇ ORTAĞI DİYABET
    Vücuttaki yağ oranının artmasına, obezite deniliyor. Pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Recep Aktimur, obezitenin Tip-2 diyabet riskini artırdığını söylüyor. "Tip 2 diyabet ile obezite arasında yakın ilişki vardır. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı, vücutta üretilen insülinin verimli kullanılamamasına bağlı olarak kanda yüksek şeker değerleri bulunmasına yol açan kronik bir hastalıktır. Obezite, tip 2 diyabet gelişiminde önemli etkenlerden biridir" diyor.



        KABIZLIK ÇİLESİNİ BİTİREN REÇETE
        Yanlış beslenme bağırsakların çalışmasını yavaşlatıyor. Bu durum, kabızlığa neden oluyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, kabızlığı bitirecek reçeteyi açıklıyor...
        Sabahları gün ılık suyla başlayın. Bol bol su için.
        Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin.
        Lifli yiyecekleri tercih edin. Beyaz yerine tam tahıllı ekmek yiyin.
        Elma, şeftali, çilek, ananas, armut, brokoli, enginar gibi lifli besinler tüketin.
        Keten tohumundan destek alın. Ara öğünlerinizde kuru meyve yiyin.
        Düzenli olarak egzersiz yapın. Böylece bağırsaklarınızın canlanmasını sağlayın.



        KİREÇLENMEYLE İŞİMİZ YAŞ!
        Aşırı kilo, hareketsizlik ve bilinçsiz spor... Tüm bunlar, dünyada en sık görülen eklem hastalıklarından kireçlenmenin belirtileri arasında yer alıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakkı Yıldırım, erken tanının önemine dikkat çekiyor. Şiddetli ağrılar, eklemlerden ses gelmesi, tıkırtı hissi, günlük aktivite sırasında takılma ya da kilitlenme sorun yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurmasını öneriyor. Özellikle 3 günden uzun süren ağrılarda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Kireçlenme, kıkırdak dokuya hasar verebilir. Hasarlı doku, herhangi bir girişim yapılmazsa iyileşmez. Eklem koruyucu cerrahi, hasarın ilerlemesini engeller" diyor.



        MADEN SUYU GÜZELLİK DOLU
        Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tüketilen maden suyu, içerdiği silisyum ile cildi canlandırıyor. Kırışıklıkları engelliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, musluk suyunda bulunan ağır metallerin sivilce ve siyah noktaya neden olduğunu söylüyor. Yüzü düzenli olarak maden suyuyla yıkamanın cildi daha genç ve canlı hale getirdiğini vurguluyor. Günlük cilt bakımında maden suyunun pratik bir yöntemle uygulanabileceğini belirten Op. Dr. Uçkunkaya, "Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız" diyor. Jennifer Lawrence, maden suyu sayesinde yüzündeki sivilcelerden kurtulduğunu söyledi.

        BAĞIRSAKLARA CEVİZ GÜCÜ
        En sevilen kuruyemişlerden ceviz, kalp krizi riskini azaltır. Bağırsakları temizler. Kabızlık sorununu giderir. Prostat, göğüs ve pankreas kanserine karşı koruyucudur.

        MUTLULUK BÖRÜLCEDE
        Kolesterolü düşüren börülce, lifli içeriği ile açlığı bastırır. Kan şekerini dengeler. İçerdiği A vitamini ile gözleri güçlendirir. Hücreleri yeniler. Depresyonu önler.

        MİDEYE İLAÇ GİBİ NANE
        Kokusuyla bile mutluluk veren nane, burun tıkanıklığını giderir. Sinüsleri açar. Boğaz kuruluğunu bitirir. Gaza son veren nane, mide bulantısını alır.

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        Haberler Sağlık Böbrek reflüsünün şakası yok! Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açıyor
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