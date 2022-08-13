Antep fıstığının faydaları saymakla bitmiyor





CİLTTEN TEHLİKELİ!

Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dışarıdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir" diyor.



ASTIMA KETEN TOHUMU

Keten tohumunun içindeki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir. Cildi yeniler. Kolesterolü düşürür.



MERCİMEK KALBİ KORUR

Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar. Kabızlığı bitirir.



PANKREASA KEREVİZ

Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar.

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