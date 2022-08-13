Antep fıstığının faydaları saymakla bitmiyor

Sakız ağacı ailesinden olan Antep fıstığının faydaları saymakla bitmez. Yeterli şekilde tüketildiğinde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasını engeller. Tokluk hissi oluşturduğu için kilo kontrolü sağlar. Kemik gelişimi ve büyümede etkilidir. Yetiştiği bölgelerde 'yeşil altın' olarak bilinen ve endüstriyel değeri yüksek Antep fıstığı, yeterli miktarlarda yenildiğinde vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin, mineral ve proteinleri sağlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Merd, günde 50 gram Antep fıstığı tüketilmesini öneriyor.
GÖZ KURULUĞU EKRANDA SAKLI
Göz kuruluğu, daha çok yanma, batma, uzun süre okuyamama, ekrana bakamama gibi belirtiler veriyor. Şiddetli olduğu zaman uykudan uyandıracak ağrılara neden oluyor. Uzmanlar, bilgisayar ve telefon ekranına bakmanın en büyük sebeplerden olduğunu söylüyor.
CİLTTEN TEHLİKELİ!
Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dışarıdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir" diyor.
ASTIMA KETEN TOHUMU
Keten tohumunun içindeki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir. Cildi yeniler. Kolesterolü düşürür.
MERCİMEK KALBİ KORUR
Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar. Kabızlığı bitirir.
PANKREASA KEREVİZ
Kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besler. Kalp damar hastalıklarından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanser hastalığına karşı koruma sağlar.