Böbrek rahatsızlıkları kısırlık, kansızlık, kemik erimesi ve hipertansiyona davetiye çıkartıyor

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı böbreklere sahip olmak gerekiyor. Vücudun en hayati organları arasında yer alan böbrekler, gıdalardaki zararlı maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlıyor. Ancak kronik hastalıklar, yanlış beslenme ve en önemlisi de fazla kilo, böbrek sağlığını bozuyor! Ortaya çıkan hastalıklar yaşam kalitesini düşürüyor çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlığını korumanın şifrelerini açıklıyor.



SAĞLIĞI BOZAR...

Herhangi bir nedenle böbrek fonksiyonlarında oluşan bozulma, vücutta başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bunların başında, hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık, kemikmineral bozuklukları, kısırlık geliyor. Doç. Dr. Atasoyu, böbrek sağlığını desteklemek için önerilerini sıralıyor:







Yeterli sıvı alımı: Avustralyalı araştırmacılara göre yeterli sıvı tüketimi böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltır. Bunun için günde 1.5- 2 litre su tüketilmelidir.



Harekete geçilmeli: Düzenli yürüyüş, vücuda dinçlik verir. Hem kiloları dengeler hem de böbrekleri korur.



Kan şekerine dikkat: Diyabete bağlı böbrek hasarının erken dönemde tanınması sonrasında uygulanacak tedaviler sayesinde böbreklerdeki hasar önlenebilir. Bu nedenle hastaların kan şekerini dengede tutması gerekir.



Tansiyon ihmale gelmez: Hipertansiyon kronik böbrek hastalığına yol açar. Tablo, böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Bu nedenle kontrollerin aksatılmaması gerekir.







Her ilacı içmeyin: Bilinçsizce içilen ilaçlar, böbreklere zarar veriyor. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan ağrı kesici bile içilmemesi öneriliyor. Çünkü bu ilaçlar böbrek hasarına yol açabiliyor.



Tuzu azaltın: Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması gereken tuz miktarının 5 gram olduğunu belirtiyor. Ancak ülkemizde bu ölçü 18 gramı geçiyor! Tuz tüketimini azaltmak için yemeklerin nane, kekik gibi bitkilerle tatlandırılması öneriliyor.

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