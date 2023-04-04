Böbrek hastaları dikkat! İlaçları ihmal etmeyin

Ramazan ayında sağlığına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, özellikle böbrek hastalarını uyarıyor. Kronik böbrek rahatsızlığı olanların oruç tutmak için doktoruna danışması gerektiğini söylüyor.
BOL SU İÇİN
"Her hastanın özellikleri farklıdır, hastalara oruç konusunda bireysel yaklaşmak gerekir. Uzun süreli açlık ve susuzluk böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Böbrek taşı olan hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz hastaları, düzenli ilaç alması ve diyet yapması gereken kalp yetmezliği hastaları ve diyabet hastalarının oruç tutması böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Bilinen böbrek hastalığı olup oruç tutmak isteyen bireylerin her Ramazan ayı öncesi mutlaka doktorları ile görüşmeleri ve ona göre oruç tutup tutmayacaklarına karar vermeleri önerilmektedir" diyor. Sürekli su içmesi gerekmeyen, tek veya iki ilaç kullanan, böbrek yetmezliği olmayan ve kan basınçları kontrol altında olan hastaların doktorlarının onaylarını almak koşuluyla oruç tutabileceğini belirtiyor.
REZENE ÇAYI STRESİ ALIR
Depresyon tedavisi genellikle ilaç veya psikoterapi yoluyla yapılıyor. Bazı bitki çayları da depresyona olumlu etki gösteriyor. Uzman Diyetisyen Gözde Karaca, ruh sağlığına iyi gelen bitki çaylarını sıralıyor:
PAPATYA ÇAYI: Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunur. Sinir şikayetleri üzerinde etkilidir.
REZENE ÇAYI: İçerdiği flavanoid ve polisakkarit maddeleri sayesinde stresi azaltır.
ANASON ÇAYI: Anason çayının sakinleştirici etkisi sayesinde depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunur. Aynı zamanda anti-inflamatuar ve antiviral etkileri olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesinde destek olur.
GİNGSEN ÇAYI: Tükenmişlik sendromu, yorgunluk, halsizlik, stres gibi sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunur.
PASİFLORA ÇAYI: Yatıştırıcı ve tansiyon düşürücü etkisi ile sinir, endişe ve uykuya dalamama gibi sorunlara iyi gelmektedir.
YEŞİL ÇAY: Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi vardır. Depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunur.
MİS GİBİ KOKACAĞIZ
Ağız kokusu özellikle Ramazan'da sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Uzun süren açlık nedeniyle oluşan bu koku, sosyal hayatta sıkıntı yaratabiliyor. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Sancar Şimşek, şikayetleri azaltmak için sahurda bol bol su içilmesi gerektiğini belirtiyor. "Tüketilen su, tükürük akışkanlığını artırır. Sahurda yemek yedikten sonra mutlaka diş fırçalanmalı ve ardından bol su tüketilmelidir" diyor.
KEKİK AĞRI KESER
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır. Adet sancısını dindirir.
SEMİZOTU KAN YAPAR
Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Diyabetten korur.
ENFEKSİYONA KARABİBER
Doğal antibiyotik olarak bilinen karabiber, bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyona iyi gelir. Kabızlık ve ishali bitirir. Öksürüğü kesen karabiber, metabolizmayı da hızlandırır.
TANSİYONA MUZ
Bolca protein ile A, E, K ve C vitaminlerini içeren muz, tansiyonun düzenler. Böbrek taşının düşürülmesini sağlar. Enerji verir. Ülser hastalığına iyi gelir. Kanserden korur.
GÖZÜMÜZÜN YAŞINA BAKMAZ
Bahar aylarıyla birlikte alerjiler kapıyı çalıyor! Özellikle göz sağlığını tehdit ediyor. Gözlerde yanma, sulanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlere yol açabilen göz alerjisi, yaşam kalitesini de düşürüyor. Kornea ve Refraktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, göz kaşımanın keratokonus hastalığını tetiklediğini belirtiyor. 20 yaş altında keratokonus hastalığı tanısı konulduğunda mutlaka hastalığı durduran, 'ışın tedavisi' diye adlandırılan crosslinking tedavisinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.
EKSİK B12 ÇABUK UNUTTURUR
Sağlıklı vücudun yolu, gerekli vitamin ve minerallere sahip olmaktan geçiyor. Vücut için gerekli vitaminlerin başında B12 vitamini geliyor. Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Op. Dr. İsmail Bozkurt, bu vitaminin vücudun çalışmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. B12 eksikliğinin el ve ayaklarda uyuşma, kansızlık, kilo kaybı, unutkanlık ve çarpıntıya yol açtığını söylüyor. "B12 vitamini tavuk, balık, kırmızı et, karaciğer, süt, yumurta, peynir, kefir, yoğurt, mercimekte bulunur" diyor.