Böbrek hastaları dikkat! İlaçları ihmal etmeyin





MİS GİBİ KOKACAĞIZ

Ağız kokusu özellikle Ramazan'da sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Uzun süren açlık nedeniyle oluşan bu koku, sosyal hayatta sıkıntı yaratabiliyor. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Sancar Şimşek, şikayetleri azaltmak için sahurda bol bol su içilmesi gerektiğini belirtiyor. "Tüketilen su, tükürük akışkanlığını artırır. Sahurda yemek yedikten sonra mutlaka diş fırçalanmalı ve ardından bol su tüketilmelidir" diyor.



KEKİK AĞRI KESER

Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır. Adet sancısını dindirir.



SEMİZOTU KAN YAPAR

Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Diyabetten korur.



ENFEKSİYONA KARABİBER

Doğal antibiyotik olarak bilinen karabiber, bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyona iyi gelir. Kabızlık ve ishali bitirir. Öksürüğü kesen karabiber, metabolizmayı da hızlandırır.



TANSİYONA MUZ

Bolca protein ile A, E, K ve C vitaminlerini içeren muz, tansiyonun düzenler. Böbrek taşının düşürülmesini sağlar. Enerji verir. Ülser hastalığına iyi gelir. Kanserden korur.



GÖZÜMÜZÜN YAŞINA BAKMAZ

Bahar aylarıyla birlikte alerjiler kapıyı çalıyor! Özellikle göz sağlığını tehdit ediyor. Gözlerde yanma, sulanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlere yol açabilen göz alerjisi, yaşam kalitesini de düşürüyor. Kornea ve Refraktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, göz kaşımanın keratokonus hastalığını tetiklediğini belirtiyor. 20 yaş altında keratokonus hastalığı tanısı konulduğunda mutlaka hastalığı durduran, 'ışın tedavisi' diye adlandırılan crosslinking tedavisinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.



EKSİK B12 ÇABUK UNUTTURUR

Sağlıklı vücudun yolu, gerekli vitamin ve minerallere sahip olmaktan geçiyor. Vücut için gerekli vitaminlerin başında B12 vitamini geliyor. Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Op. Dr. İsmail Bozkurt, bu vitaminin vücudun çalışmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. B12 eksikliğinin el ve ayaklarda uyuşma, kansızlık, kilo kaybı, unutkanlık ve çarpıntıya yol açtığını söylüyor. "B12 vitamini tavuk, balık, kırmızı et, karaciğer, süt, yumurta, peynir, kefir, yoğurt, mercimekte bulunur" diyor.

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