Böbreğin doğal doktoru su! Yetersiz su tüketimi böbrekleri olumsuz etkiliyor

Yetersiz sıvı tüketimi böbrek sağlığını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkök, özellikle yaz aylarında susuzluğun böbrek hasarına yol açtığını söylüyor. Günde 2-2.5 litre idrar yapacak şekilde bol su içilmesini öneriyor. Susuzluğun şekerli içeceklerle giderilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkök, sözlerine şöyle devam ediyor: Sıcak havalarda şekerli meşrubatları tercih etmemeliyiz. Su en iyi içecektir. Soda da günde bir şişe içilebilir. Hipertansiyonu olanların düşük sodyum içeren sodaları tercih etmelidir.



ALO KISIRLIK

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, günde 4 saatin üzerinde cep telefonu kullanımının kısırlığa neden olduğunu söylüyor. "Kilo, testosteron hormonunu dişilik hormonuna dönüştürüyor. Özellikle kilolu olan erkeklerde testosteronun östrojene dönüşümünü engellemek amaçlı kişiye özel bir tedavi programlanmalı" diyor.



KANSIZLIĞA IHLAMUR

Güzel kokulu ıhlamur sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Boğaz ağrısına iyi gelir. Kansızlığa da çare olur.



ZENCEFİL AĞRI KESER

Kan dolaşımını hızlandıran zencefil, iştah açar. Mide bulantısına iyi gelir. Doğal ağrı kesicidir. Kadınların adet sancısını keser. Stresi alır.



KOLESTEROLE ÇÖREK OTU

Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Böbrek sağlığını destekler. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler.



EGZAMAYA BADEM YAĞI

Egzama, hayatı kabusa çeviriyor. Çözümü, cildi nemlendirmekten geçiyor. Uzmanlar, badem yağının cildi nemlendirdiğini ve şikayetleri azalttığını söylüyor.



'AŞI'RI ÖNEMLİ UYARI

Coronavırüs aşılarıyla ilgili iddiaların sonu gelmedi. Amerikan Fox News kanalındaki tartışma ise dikkat çekti. Kanalın sunucu Tucker Carlson, yapılan araştırmalara dikkat çekti. Aşıların bağışıklığın T hücrelerine zarar verdiğini ve vücut direncini düşürdüğünü söyledi. "Bazı profesörler de beni destekliyor. Aşılar bağışıklık sistemine zarar verebiliyor. Hatta aşıyla ilgili birçok çalışmada bu sonuç öne çıktı. Ben de aşının, bağışıklık sistemini baskıladığına inanıyorum. T hücreleri zarar görürse, insan her hastalığa karşı savunmasız kalır" dedi.

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