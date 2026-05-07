HRV, akıllı saatler ve fitness cihazları ile takip edilebilir, sporcular antrenman sonrası toparlanmayı değerlendirmek için bu veriyi kullanır.

Kalp atış hızı değişkenliği yaşla birlikte azalır ve düzenli uyku, egzersiz gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları bu dengeyi olumlu etkileyebilir.

Düşük HRV, uzun süreli stres, kaygı ve depresyon gibi durumlarla ilişkilendirilebilir ancak tek başına tanı koymak için yeterli değildir.

Uzmanlara göre sağlıklı bir kalpte küçük dalgalanmalar sinir sisteminin esnek çalıştığını ve daha iyi bir dengeyi gösterir.

Kalp atışları arasındaki milisaniyelik farklar sadece ritim değil; stres seviyenizden ruh sağlığınıza, egzersiz kapasitenizden yaşlanma sürecinize kadar birçok konuda önemli ipuçları veriyor. Uzmanlara göre bu küçük dalgalanmalar vücudun "denge sistemi" hakkında düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlatıyor.

Kalp atış hızı değişkenliği (HRV), kalbin iki atışı arasındaki sürenin ne kadar değişken olduğunu ölçerek vücudun stres ve denge durumunu yansıtır.

Kalbin görünmeyen ritmi neyi gösteriyor?

Kalp atış hızı genellikle dakikadaki atım sayısıyla ölçülür. Ancak daha az bilinen bir başka gösterge daha var: kalp atış hızı değişkenliği (HRV). Bu ölçüm kalbin iki atışı arasındaki sürenin ne kadar değişken olduğunu milisaniye düzeyinde inceler.

Uzmanlara göre sağlıklı bir kalpte bu aralık tamamen sabit değildir. Aksine küçük dalgalanmalar sinir sisteminin esnek çalıştığını gösterir. Genel olarak bakıldığında daha yüksek değişkenlik çoğu zaman daha iyi bir dengeye işaret eder.