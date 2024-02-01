Bir kase yoğurt tansiyonu unut!

Dünya çapında bir milyardan fazla insanda yüksek tansiyon hastası bulunuyor. Çoğu kişi ise bunu bilmiyor. Sonuç olarak, etkilenenlerde kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski artıyor.

Bunu engellemek için tansiyon ilaçları tek çare gibi görülüyordu. Artık tek çare ilaçlar değil. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalara göre her akşam 1 kase az yağlı yoğurt tüketenlerde, sadece 6 ay sonra yüksek tansiyon problemi kalmıyor. Ancak yediğiniz yoğurdun kesinlikle ev yapımı ve gerçek süt ile mayadan yapılması şart. Piyasada bulunan yoğurt genellikle bağırsak florası üzerinde olumlu etki yaratacak kadar bakteri içermez. Şekersiz, işlenmemiş yoğurt, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, çinkonun yanı sıra B vitaminleri riboflavin, niasin, B6 vitamini ve B12 vitamini kaynağıdır.