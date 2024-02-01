Bir kase yoğurt tansiyonu unut!

Dünya çapında bir milyardan fazla insanda yüksek tansiyon hastası bulunuyor. Çoğu kişi ise bunu bilmiyor. Sonuç olarak, etkilenenlerde kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski artıyor.
Dünya çapında bir milyardan fazla insanda yüksek tansiyon hastası bulunuyor. Çoğu kişi ise bunu bilmiyor. Sonuç olarak, etkilenenlerde kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski artıyor.
Bunu engellemek için tansiyon ilaçları tek çare gibi görülüyordu. Artık tek çare ilaçlar değil. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalara göre her akşam 1 kase az yağlı yoğurt tüketenlerde, sadece 6 ay sonra yüksek tansiyon problemi kalmıyor. Ancak yediğiniz yoğurdun kesinlikle ev yapımı ve gerçek süt ile mayadan yapılması şart. Piyasada bulunan yoğurt genellikle bağırsak florası üzerinde olumlu etki yaratacak kadar bakteri içermez. Şekersiz, işlenmemiş yoğurt, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, çinkonun yanı sıra B vitaminleri riboflavin, niasin, B6 vitamini ve B12 vitamini kaynağıdır.
ALZHEIMER BULAŞABİLİR!
İngiltere'deki University of London'da yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları, Alzheimer'ın beyinde nasıl yayıldığına dair yeni bir ışık tuttu. Buna göre 1959-1985 yıllarında 1.848 hastaya uygulanan tedavi yasaklandı. Nature Medicine dergisinde yayınlanan yasaklanan büyüme hormonu tedavisi prosedürünün insanlar arasında Alzheimer hastalığının bulaşmasına neden olabileceği anlaşıldı. Ancak uzmanlar hastalığın bu prosedür haricinde bulaşma ihtimali olmadığını vurguladı.
KANSERSAVAR AHUDUDU
Kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Cildi onarır. Uzun süre tokluk hissi sağlar.
BASURA YER ELMASI
İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sindirim sistemini düzenler. Basuru giderir.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Katarakt ve felç riskini azaltır.