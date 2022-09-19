Bir bardak çay hastalığı kovar! İşte çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydaları...

Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel araştırmalarla ispatlanmış faydalarını şöyle sıralıyor:



KALBE DESTEK: Bilimsel çalışmalara göre günde 3- 4 fincan içilen siyah çayı inme riskini azaltıyor.



KANSERDEN KORUYOR: Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.



GÜÇLÜ KEMİKLER: Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekliyor, kemik yoğunluğunu artırıyor.



DNA HASARINA SON: Siyah çay DNA hasarını engelliyor. Bu sayede kansere karşı koruma sağlıyor.



STRESİ AZALTIR: Rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağlıyor. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemleniyor.



YAĞLARI ERİTİR: Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini gösteriyor. Bu sayede düzenli çay içmek zayıflatıyor.



HIZLI YÜRÜ SAĞLIĞI KORU

Avustralyalı bilim adamları, yürümenin sağlığa olan etkisini gözler önüne serdi. Sidney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre yürüyüşte adımları saymanın etkili olmadığını söyledi. Sağlık için hızlı yürünmesini önerdi. Uzmanlar, günde 10 bin adım atmanın demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olurken, bu adımların hızlı atılmasının çok daha fazla fayda sağladığına dikkat çekti. Dr. Matthew Ahmadi, "İnsanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir" dedi.







MANDALİNA ZAMANI

Bağışıklığı güçlendiren mandalina, DNA hasarını bitirir. Özellikle akciğer, meme, kolon ve mide kanseriyle savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalp krizinden korur.



SOĞAN ŞİFA DOLU

Antibakteriyel etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Tansiyonu dengeler.



AFIZAYA HURMA

Alzheimer'la mücadele eden hurma, antioksidan içeriği ile vücudu toksinlerden temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sindirimi hızlandırır.







ŞEKER DEPRESYONA SÜRÜKLER

Yanlış beslenme alışkanlıkları hem beden hem de ruh sağlığına zarar veriyor. Diyetisyen Cansu Arslan, birçok besinde bulunan basit şekerin obezite, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara sebebiyet verirken depresyonunda tetikleyicisi olabileceğini söylüyor. Çikolata, gofret, şekerlemeler gibi paketli ürünlerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini sözlerine ekliyor.

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