Şefin sırrı buymuş: Lokum gibi kavurma nasıl yapılır?
Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi olan kavurma doğru teknikle yapıldığında lokum gibi yumuşacık oluyor. Etin kendi suyunda ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanan bu tarif hem lezzeti hem de kıvamıyla damaklarda iz bırakıyor. İşte tüm püf noktalarıyla lokum kıvamında kavurma tarifi.
Kavurma yaparken en önemli detaylardan biri doğru pişirme süreci. Etin yüksek ateşte aceleyle pişirilmesi yerine kısık ateşte sabırla kavrulması lezzetin ortaya çıkmasını sağlıyor. Tuzun doğru zamanda eklenmesi ve kapağın kapalı tutulması da kavurmanın yumuşak kalmasının temel sırları arasında yer alıyor.
Kavurma tarifi için gerekli malzemeler neler?
- 1 kilo parça kuzu veya dana eti
- Kaburga kemikleri
- 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Pul biber
- Servis için sumaklı soğan
Kavurma nasıl yapılır?
1. Etleri kavurmaya başlayın
Kaburga kemiklerini geniş bir tencereye alın. Üzerine ayçiçeği yağını ekleyin. Kemikler pembeleşene kadar orta ateşte kavurun.
2. Eti ağır ateşte pişirin
Sofra'da yer alan tarife göre parça etleri tencereye ilave edin. Etler önce suyunu salacak, ardından tekrar çekmeye başlayacaktır. Bu aşamada ara ara karıştırarak ağır ateşte pişirmeye devam edin. Etler yumuşayınca karabiber ve tuzu ekleyin.
3. Servise hazırlayın
Ocaktan aldığınız kavurmanın üzerine kekik ve pul biber serpin. Yanında sumaklı soğan ile sıcak şekilde servis edin.
SIK SORULAN SORULAR
Kavurmanın yumuşak olması için ne yapılır?
Kavurmanın lokum gibi olması için etin kısık ateşte uzun süre kendi suyunda pişmesi gerekir. Et suyunu çektikçe gerekiyorsa az miktarda sıcak su eklenebilir. Tuzun erken eklenmesi eti sertleştireceği için baharatların pişirme işlemi sonrasında kullanılması tavsiye edilir.
Kavurma yaparken kapak kapatılır mı?
Evet, kavurma yaparken tencerenin kapağı kapalı tutulmalıdır. Böylece etin suyu buharlaşıp kaybolmaz ve et daha yumuşak pişer.
Kavurmaya tuz ne zaman atılır?
Tuz, et tamamen yumuşadıktan sonra eklenmelidir. Pişirme öncesinde veya erken aşamada atılan tuz etin sertleşmesine neden olabilir.
Kavurmaya yağ ne zaman konur?
Eğer kullanılan et yağlıysa ekstra yağ eklemeye gerek olmayabilir. Daha lezzetli bir sonuç için yağ, et pişmeye yakın aşamada eklenebilir.
Kavurmaya su ne zaman konur?
Et kendi suyunu salıp çektikten sonra hala sert görünüyorsa kontrollü şekilde sıcak su ilavesi yapılabilir. Böylece et kurumadan yumuşak kıvamını korur.
Kavurmanın piştiği nasıl anlaşılır?
Kavurmanın piştiğini anlamanın en önemli yolu etin kolayca dağılabilecek kadar yumuşaması. Çatal rahatlıkla ete giriyorsa kavurma servise hazır demektir.
Fotoğraflar Takvim arşivden servis edilmiştir.