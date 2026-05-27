Şefin sırrı buymuş: Lokum gibi kavurma nasıl yapılır?

SIK SORULAN SORULAR

Kavurmanın yumuşak olması için ne yapılır?

Kavurmanın lokum gibi olması için etin kısık ateşte uzun süre kendi suyunda pişmesi gerekir. Et suyunu çektikçe gerekiyorsa az miktarda sıcak su eklenebilir. Tuzun erken eklenmesi eti sertleştireceği için baharatların pişirme işlemi sonrasında kullanılması tavsiye edilir.

Kavurma yaparken kapak kapatılır mı?

Evet, kavurma yaparken tencerenin kapağı kapalı tutulmalıdır. Böylece etin suyu buharlaşıp kaybolmaz ve et daha yumuşak pişer.

Kavurmaya tuz ne zaman atılır?

Tuz, et tamamen yumuşadıktan sonra eklenmelidir. Pişirme öncesinde veya erken aşamada atılan tuz etin sertleşmesine neden olabilir.