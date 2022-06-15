Biberiye çayı faydaları nelerdir? Biberiye çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Fazla kiloya sahip olanlar çayla birlikte zayıflayabilir. Çay vücudun metabolizmasını hızlandırır ve kilo vermeye destek olur. Böylece kısa sürede daha fazla kilo vermede etkilidir. Daha önce kilo verme sorunu yaşayanlar için çözüm olur.

Nefes almada sorun yaşayanlar buharından faydalanabilir. Çayın buharı burnun açılmasını sağlar. Gençlerde ve yaşlılarda burun tıkanıklığı olması durumunda çay ile buhar tedavisi yapılabilir. Böylece uyku sırasında da burun tıkanıklığı sorunları yaşanmaz.