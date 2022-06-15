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    • Sağlık
    • 15.06.2022 16:08
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    • 15.06.2022 16:50
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    Böğürtlen otu çayı faydaları nelerdir? Böğürtlen otu çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Böğürtlenin içinde yer alan vitaminler açısından çok faydalı bir meyvedir. Meyvesi gibi böğürtlen otu çayı da birçok durum için yararlı olur. Bursa’da daha fazla görülen meyve, hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

    takvim.com.tr
    Böğürtlen otu çayı faydaları nelerdir?

    Böğürtlen Otu Çayı Ne İşe Yarar?

    Böğürtlen çayı içinde antioksidan yer alır. Antioksidan vücudu hastalıklara karşı koruyan maddeler arasında bulunur. Kış mevsimlerinde çok fazla hasta olanlar bağışıklık sistemini günlendirmek amacıyla böğürtlen çayı içebilir. Bununla birlikte metabolizmayı hızlandırıcı etkileri de vardır. Zayıflamak isteyenler çayı düzenli olarak tükettiğinde istedikleri kiloya kavuşabilir. Böylece kısa sürede kilo vermeyi kolaylaştırır.

    Böğürtlen Otu Çayının Faydaları Nelerdir?

    Böğürtlen çayının faydaları şöyledir:

    Grip mevsimlerinde hastalıklardan korunmak için böğürtlen otu çayı faydalıdır. Güçlü bağışıklığın kazanılmasına yardım eder. Sadece kış aylarında değil aynı zamanda yaz mevsimlerinde de bağışıklık sistemini güçlendiren etkiler gösterir. Böylece enfeksiyonlara yakalanma riski de azalır.

    Ağızda yer alan yaralar günlük yaşamı olumsuz etkileyen olaylardan biridir. Böğürtlen çayı içenlerin yaraları daha kısa sürede iyileşebilir. Ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardım eder. Böylece daha hijyenik ağız yapısı bırakır.

    Ağız kokusu olanlar çayı içtiklerinde ağızlarındaki kötü koku ortadan kalkar.

    Kemiklerin daha güçlü olmasına yardım eder.

    Özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları sık bir şekilde görülür. Bu enfeksiyonlardan kurtulmak ve iyileşmek için çaydan destek alınabilir.

    Kan şekerinde dengesizlik yaşayanlar çayla birlikte bu denge sorununu aşabilir. Böğürtlen çayı tüketenlerin kan şekeri daha düzenli hale gelir.

    Taş dökme sorunu yaşayanların ağrılarını azaltır. İyileştirme sürecini hızlandırır.

        Yağlanma sorunu yaşayanların yağ yakımını hızlandırır. Böylece kilo verme konusunda sıkıntı yaşayanlar kilolarını sorunsuz bir şekilde verir.

        Cildin daha genç görünmesini sağlar. Ciltteki kırışıklık ve sarkmalara karşı etkilidir. İleri yaşlardakiler kullandığında ciltleri her zamankinden daha sıkı hale gelir.

        Böğürtlen Otu Çayı Nasıl Yapılır?

        Böğürtlen otu çayı yapımı için yapraklara ihtiyaç vardır. Yapraklar hijyenik bir şekilde kurutulur. Kurutma işlemi mümkün değilse hazır olarak satın alınabilir. Ardından su kaynatılır. Yapraklar suyun içine bırakıldıktan sonra yaklaşık olarak 10 ile 15 dakikanın geçmesi gerekir. Bekleme süresinin ardından çay hazır hale gelir.

        Böğürtlen Otu Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Böğürtlen çayı tüketimi taze olarak yapıldığında daha etkili sonuçlar verir. Sabah ve akşam olmak üzere iki kez içilmesi yeterlidir. Düzenli olarak kullanımın ardından zayıflamak ve sağlıklı yaşamak mümkün. Etkileri kısa sürede ortaya çıkar. Çayı hem gençler hem de yaşlılar kullanabilir. Bol miktarda C vitamini içeren böğürtlen otu çayı hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yaz ve kış mevsiminde tüketilmesinde sakınca yoktur.

            Böğürtlen Otu Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Böğürtlen meyvesi en fazla vitamin içeren meyvelerden biridir. İçinde A vitamini bulunur. A vitamini başta göz sağlığı olmak üzere diğer pek çok organa yardım eder. Böğürtlenin içinde yer alan diğer vitamin ise B vitaminidir. B vitamininin birçok çeşidi yer alır. Karaciğer ile birlikte sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder. Çayı düzenli olarak içenler K vitaminini de alır. İçinde ayrıca potasyum da bulunur. Lif açısından zengin olan bitki metabolizmanın hızlı çalışması için tüketilmelidir. Sadece vitamin açısından değil aynı zamanda mineral açısından da zengindir. Kalsiyum ve magnezyum yer aldığı için kemikler daha güçlü olur. Böğürtlen otu çayı içeriği bol miktarda organik asitten oluşur. Böylece vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılamada yardımcı olur. Sağlıklı yaşam için gerekli vitamin ve mineraller içerir.
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            Haberler Sağlık Böğürtlen otu çayı faydaları nelerdir? Böğürtlen otu çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?
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