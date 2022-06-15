Böğürtlen otu çayı faydaları nelerdir? Böğürtlen otu çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Böğürtlen Otu Çayı Ne İşe Yarar?
Böğürtlen çayı içinde antioksidan yer alır. Antioksidan vücudu hastalıklara karşı koruyan maddeler arasında bulunur. Kış mevsimlerinde çok fazla hasta olanlar bağışıklık sistemini günlendirmek amacıyla böğürtlen çayı içebilir. Bununla birlikte metabolizmayı hızlandırıcı etkileri de vardır. Zayıflamak isteyenler çayı düzenli olarak tükettiğinde istedikleri kiloya kavuşabilir. Böylece kısa sürede kilo vermeyi kolaylaştırır.
Böğürtlen Otu Çayının Faydaları Nelerdir?
Böğürtlen çayının faydaları şöyledir:
Grip mevsimlerinde hastalıklardan korunmak için böğürtlen otu çayı faydalıdır. Güçlü bağışıklığın kazanılmasına yardım eder. Sadece kış aylarında değil aynı zamanda yaz mevsimlerinde de bağışıklık sistemini güçlendiren etkiler gösterir. Böylece enfeksiyonlara yakalanma riski de azalır.
Ağızda yer alan yaralar günlük yaşamı olumsuz etkileyen olaylardan biridir. Böğürtlen çayı içenlerin yaraları daha kısa sürede iyileşebilir. Ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardım eder. Böylece daha hijyenik ağız yapısı bırakır.
Ağız kokusu olanlar çayı içtiklerinde ağızlarındaki kötü koku ortadan kalkar.
Kemiklerin daha güçlü olmasına yardım eder.
Özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları sık bir şekilde görülür. Bu enfeksiyonlardan kurtulmak ve iyileşmek için çaydan destek alınabilir.
Kan şekerinde dengesizlik yaşayanlar çayla birlikte bu denge sorununu aşabilir. Böğürtlen çayı tüketenlerin kan şekeri daha düzenli hale gelir.
Taş dökme sorunu yaşayanların ağrılarını azaltır. İyileştirme sürecini hızlandırır.