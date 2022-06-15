Böğürtlen otu çayı faydaları nelerdir? Böğürtlen otu çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Böğürtlen Otu Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Böğürtlen meyvesi en fazla vitamin içeren meyvelerden biridir. İçinde A vitamini bulunur. A vitamini başta göz sağlığı olmak üzere diğer pek çok organa yardım eder. Böğürtlenin içinde yer alan diğer vitamin ise B vitaminidir. B vitamininin birçok çeşidi yer alır. Karaciğer ile birlikte sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder. Çayı düzenli olarak içenler K vitaminini de alır. İçinde ayrıca potasyum da bulunur. Lif açısından zengin olan bitki metabolizmanın hızlı çalışması için tüketilmelidir. Sadece vitamin açısından değil aynı zamanda mineral açısından da zengindir. Kalsiyum ve magnezyum yer aldığı için kemikler daha güçlü olur. Böğürtlen otu çayı içeriği bol miktarda organik asitten oluşur. Böylece vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılamada yardımcı olur. Sağlıklı yaşam için gerekli vitamin ve mineraller içerir.