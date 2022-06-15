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    • Sağlık
    • 15.06.2022 16:28
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    • 15.06.2022 16:53
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    Ayva yaprağı çayı faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Ayva meyvesi kış mevsiminde yetişen meyvedir. Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için ayva yaprağı çayı tüketilmesi faydalıdır. İçinde yer alan bol miktardaki vitaminler hastalıklara karşı daha güçlü bağışıklık sisteminin oluşmasını sağlar.

    takvim.com.tr
    Ayva yaprağı çayı faydaları nelerdir?

    Ayva yaprağı çayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede etkilidir. Grip mevsiminde soğukların etkisinden korunmak için çay tüketilebilir. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar gece uyumadan önce içtiklerinde uyku sorunları ortadan kalkar. Geceleri daha rahat ve huzurlu uyumak isteyenler çayı uyumadan önce tüketebilir. Hem yaz hem de kış aylarında soğuk algınlığı tedavisinde son derece etkili sonuçlar gösterir.

    Ayva Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?

    Ayva yaprağı çayının faydaları şöyledir:

    Gripten dolayı ortaya çıkan öksürük ve boğaz ağrısı gibi sorunların iyileşmesinde etkilidir. Gribin erken evresinde içildiği zaman iyileşme sürecini de kısaltır. Öksürük problemi yaşayanlar tükettiklerinde öksürüklerinde azalma olur.

    Ses tellerinde kısılma olduğunda sesin normalleşmesine katkı sağlar. Özellikle sesini çok fazla kullananlar tüketmelidir. Böylece ses telleri yumuşar ve sesin kendi yapısının korunmasına destek olur.

    Uykusuzluk sorunu yaşayanlar tüketmelidir.

    Kadınlar için regl zamanlarında ağrıları hafifletici etkiler gösterir. Karın ağrısını yoğun şekilde yaşayanlar ayva yaprağı çayını hazırlayarak ağrılarına son verebilir. Bununla birlikte regl döneminin yarattığı olumsuz etkileri de en aza indirmede etkili olur.

    İshal olanlar çay içtiklerinde ishalleri kesilir. Besinlerden dolayı hazımsızlık problemi olanlar çayla birlikte sorunlarını çözebilir.

        Bronşit kış mevsimlerinde en çok görülen hastalıklardan biridir. Öksürüğün yoğun bir şekilde olduğu hastalıkta nefes alma sorunları da yaşanabilir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için çayın düzenli olarak içilmesi oldukça faydalıdır. Hastalığın daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

        Kan şekeri düşüklüğü ya da yüksekliği yaşayanlar tükettiğinde kan şekerini dengede tutabilir. Özellikle yemekten sonra tüketildiği zaman kan şekerinin aniden çıkmasını engeller.

        Çeşitli sebeplerden dolayı ağızda yaralar meydana gelebilir. Bu yaralardan biri de aftır. Afları olanların tedavi ile birlikte çayı tüketmeleri sonucunda çayı iyileşme süreci hızlanır. Böylece ağız içindeki bakteriler yok olur.

        Midede yer alan mikropların ve zararlı organizmaların yok olmasını sağlar. Aynı zamanda midedeki mikroplardan kaynaklanan hastalıkların da oluşmasını engeller.

        Ergenlik dönemiyle birlikte diğer dönemlerde ortaya çıkan sivilcelerin iyileşmesini sağlar. Ciltte oluşan aknelerin de oluşmaması için çay içilebilir. Ayva yaprağı çayı cildin daha parlak ve canlı bir şekilde görünmesine de yardımcı olur.

        Karaciğerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

        Böbreklerdeki boşaltım sorununu azaltmada etkilidir.

        Gözünde kuruluk sorunu olanlar çayı tükettiğinde gözlerdeki problemler düzelir.

            Ayva Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

            Ayva yaprağı çayı yapımı için sıcak su gerekir. Demlik içindeki sıcak suyun içine ayva yaprakları atılır. Daha sonra elde edilen karışım yaklaşık olarak 5 dakika kaynatılır. Çay hazır hale gelir.

            Ayva Yaprağı Çayı Nasıl Tüketilmeli?

            Ayva yaprağı çayı tüketimi aç ya da tok olarak gerçekleşebilir. Kadın hastalıklarından biri olan vajina akıntısını engellemek için aç karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

            Ayva Yaprağı Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Ayva meyvesi diğer birçok meyveden daha çeşitli vitaminlere sahiptir. İçinde A, B ve C vitaminleri yer alır. Ayva yaprağı çayını tüketenler A vitamini sayesinde daha sağlıklı göz yapısına sahip olur. Bununla birlikte içinde yer alan C vitamini kış mevsiminde bağışıklığın güçlenmesi için etkilidir. Gerekli olan vitaminleri karşılayan çay düzenli olarak tüketildiğinde tüm sistemlerin çalışmasına etki eder. Ayva yaprağı çayı içeriği aynı zamanda bol miktarda liften oluşur.
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            Haberler Sağlık Ayva yaprağı çayı faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?
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