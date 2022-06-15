Ayva yaprağı çayı faydaları nelerdir? Ayva yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Ayva yaprağı çayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede etkilidir. Grip mevsiminde soğukların etkisinden korunmak için çay tüketilebilir. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar gece uyumadan önce içtiklerinde uyku sorunları ortadan kalkar. Geceleri daha rahat ve huzurlu uyumak isteyenler çayı uyumadan önce tüketebilir. Hem yaz hem de kış aylarında soğuk algınlığı tedavisinde son derece etkili sonuçlar gösterir.
Ayva Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?
Ayva yaprağı çayının faydaları şöyledir:
Gripten dolayı ortaya çıkan öksürük ve boğaz ağrısı gibi sorunların iyileşmesinde etkilidir. Gribin erken evresinde içildiği zaman iyileşme sürecini de kısaltır. Öksürük problemi yaşayanlar tükettiklerinde öksürüklerinde azalma olur.
Ses tellerinde kısılma olduğunda sesin normalleşmesine katkı sağlar. Özellikle sesini çok fazla kullananlar tüketmelidir. Böylece ses telleri yumuşar ve sesin kendi yapısının korunmasına destek olur.
Uykusuzluk sorunu yaşayanlar tüketmelidir.
Kadınlar için regl zamanlarında ağrıları hafifletici etkiler gösterir. Karın ağrısını yoğun şekilde yaşayanlar ayva yaprağı çayını hazırlayarak ağrılarına son verebilir. Bununla birlikte regl döneminin yarattığı olumsuz etkileri de en aza indirmede etkili olur.
İshal olanlar çay içtiklerinde ishalleri kesilir. Besinlerden dolayı hazımsızlık problemi olanlar çayla birlikte sorunlarını çözebilir.