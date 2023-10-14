Beyni olumsuz etkiler: Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor

Türk ve Alman bilim insanları, Kovid- 19 geçirdikten sonra koku duyusu azalan ya da tamamen kaybolan kişiler üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada beyindeki karar verme ve koku merkezleri arasındaki bilgi akışının azaldığı, bu nedenle hafızanın olumsuz etkilendiği, unutkanlık ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar geliştiği ortaya çıktı.

Çalışma tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, bu tür sorunlar yaşayan hastalara uygulanması gereken tedavi yöntemlerini sıralıyor: Beyin ve koku alanındaki iltihabı azaltacak ilaç tedavilerimiz var. Koku egzersizleri vererek beyni uyarmak, yaşam değişikliklerine gitmek gerekiyor. Açık havada spor yapılmalı. Uyku düzenlenmeli.

BALIK TUTMAK STRESSAVAR

İngiltere'deki bilim insanları, 1700'den fazla erkek üzerinde hobileri ve yaşam tarzları konusunda araştırma yaptı. Çalışmada, düzenli olarak balık tutmaya gidenlerin stres, depresyon ve anksiyeteye yakalanma olasılığının yüzde 17 daha az olduğu anlaşıldı. Balık tutarken harcanan zamanın artmasının depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme olasılığı riskinin o kadar azaldığı ortaya çıktı.

FİLTRE KAHVE AŞKINA

Areda Piar araştırma şirketi, en çok hangi kahvenin tercih edildiğini araştırdı. Türk halkının yüzde 54,3'ünün filtre kahve, yüzde 45,7'sinin Türk kahvesini tercih ettiği ortaya çıktı. Yüzde 55,6'nın günde 1-2 bardak, yüzde 29,2'nin ise günde 3-4 bardak kahve tükettiği anlaşıldı.



YAPAY IŞIK PSİKOLOJİYİ BOZAR

Avustralya'da yapılan bir araştırma, geceleri yapay ışığa aşırı maruz kalmanın insanların anksiyete ve bipolar bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riskini artırdığını ortaya çıkardı. Ayrıca uyku bozuklukları ve konsantrasyon güçlüğü gibi bir dizi olumsuz etkiye yol açabileceği açıklandı.



KARABİBER İŞTAH AÇAR

Karabiber, hem iştah açar, hem hazmı kolaylaştırır. Mide sancılarını kesmekle birebirdir. Diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik eder.



YARALARA FESLEĞEN

Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.