Beyin piliyle parkin’son’!

Nörolojik bir hastalık olan parkinson, beyinde dopamin adı verilen bir maddenin eksilmesiyle oluşuyor. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Seçkin, "Hastada eşlik eden bir duruş bozukluğu olarak öne eğik durma ya da yürürken kolunu sallamama görülebilir. Bir diğer belirti hareketlerde yavaşlama olmasıdır. Hasta günlük işlerini yaparken zorlanır. Yemek yerken, bir tarafa dönerken, yavaşlama söz konusudur ve bunlar güçlükle yapılır. Hastada kas sertliği mevcuttur. Hastalar küçük harflerle ve okunaksız yazarlar. Yürürken yavaş ve öne doğru eğilerek yürürler. Sesleri kısıktır ve yutma zorluğu gelişebilir" diyor. Şunları söylüyor:

İLAÇ TEDAVİSİYLE BAŞLANIR

Sorun dopamin eksikliğinden kaynaklandığı için hastalar ilaç tedavisine iyi cevap verirler ve pek çok hastayı ilaç tedavisi ile özellikle hastalığın başlangıcında tedavi etmek mümkündür. Hastalık ilerlediğinde ve ilaçlara yanıt alınamaz ise veya ilaçların hastanın gündelik yaşamını olumsuz etkileyen yan etkileri ortaya çıktığında cerrahi tedavi devreye girer. Parkinson hastalığında cerrahi için genelde tanısı kesinleşmiş, hastalık yaşı 5-7 yıl arası olan ve belirgin engelleyici psikiyatrik sorunu olmayan hastalar seçilir. Hastalar tıbbi tedaviye yanıt vermiyor iseler veya tedavi edici dozlarda motor veya psikiyatrik yan etkiler ortaya çıkıyor ise bu hastalar cerrahiye adaydır.

ÇERÇEVEYLE GÖRÜNTÜ ALINIR

Cerrahi işlemden önce ayrıntılı beyin manyetik rezonans görüntülemesi yapılıyor. İşlemin yapılacağı günün sabahında hastanın başına yerleştirilen özel bir çerçeve ile beyin tomografi görüntüleri alınıyor. Ardından bu görüntüler önceki görüntülerle bilgisayarda birleştiriyor. Birleştirilen görüntüler üstünde beyin içinde hedef nokta olarak belirlenen noktaların üç boyutlu koordinatları elde edilir.



DOPAMİN İÇEREN BESİNLER NELER?

Dopamin içeren ve dopamine destek olan besinler arasında yoğurt, peynir, hindi ve tavuk eti yer alırken, ayrıca, çilek, karpuz ve yaban mersini de dopamini dengeleyen ve mutluluk veren besinler olarak biliniyor.