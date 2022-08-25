Beyin kanserine karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştiren Prof. Dr. Aziz Sancar çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, DNA onarımına yönelik çalışmasıyla 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Ekibiyle birlikte yeni bir başarıya imza attı. Laboratuvar deneylerinde çok sık kullanılan EdU adlı bir molekülün beyin kanserini tedavi edeceğini ortaya çıkardı. Tüm dünyada yankı uyandıran çalışmasıyla ilgili önemli ayrıntılar paylaştı. "Bana Nobel'i kazandıran DNA onarım mekanizmasını çözmek için 10 yıl çalıştım. Bu çalışmayı ise ocak ayında başlattık, şubat ayında anormal bir şey olduğunu fark ettik, bunun hücreyi öldürdüğünü fark ettik. Aynı ay bir program için Türkiye'ye geldim. Dönüşte ekibimin çalışmasıyla EdU'nun hücreleri nasıl keşfettiğini gördük" ifadesini kullandı. Buluşun ilerleyen günlerde fareler üzerinde deneneceğini belirten Prof. Dr. Sancar, detayları da açıkladı: Kasım veya aralık gibi fare deneylerine başlayacağız. Deneylerin bitmesi 2 yılı bulabilir.