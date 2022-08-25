Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Süresi önemli





39'U GEÇİYORSA...

Etrafımdaki herkesin ateşi çıkıp duruyor. Bu tip şikâyetler olursa ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvur. 3 aydan büyük bebeklerde grip var ve yüksek ateş varsa hemen bir hastane aciline başvur veya 112'ye haber ver. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrın var ve balgamlı öksürük varsa mutlaka doktor başvurusu yap.