Tıp dünyası, tarihi bir başarıyı kutluyor. New York'ta yaşayan Keith Thomas'ın 2020 yılında geçirdiği bir kaza sonucu boynundan aşağısı felç oldu. Hayat onun için artık çok zordu. Prof. Dr. Chad Bouton, yıllar süren çalışma sayesinde Thomas'ın ellerini ve ayaklarını hareket ettirebileceği bir çip hazırladı. Operasyonla Thomas'ın beynine elektrot çipleri yerleştirme ameliyatı ve aylarca süren eğitimden sonra Thomas, uzuvlarını tekrar hareket ettirdi.

Çip sayesinde hareket etmeyi başaran Thomas, önümüzdeki ay yürümeye başlayacak. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) SAĞ EL YÜZDE 86 Thomas'ın sağ elindeki güç yüzde 86, sol elindeki güç ise yüzde 62 oranında arttı. Kendi başına bardaktan su içen Thomas, yemek yemek ve hatta yüzünü silmek gibi günlük hareketleri yaptı. En önemlisi, hassas ve kırılgan nesneleri bile dikkatlice tutmayı öğrendi. Çalışmanın en çarpıcı yönü, teknolojinin sadece mekanik bir yardımcı olmakla kalmayıp hastanın sinir sistemini yeniden şekillendirmeye başlaması oldu.