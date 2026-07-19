Boynundan aşağısı felçti: Beynine takılan çiple kollarını hareket ettirmeyi başardı
Tıp ve teknolojilerin kesişim noktasında devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Boynundan aşağısı felç olan Keith Thomas, beyne monte edilen çiplerle ellerini hareket ettirdi, kendi başına da yemek yemeyi başardı...
Tıp dünyası, tarihi bir başarıyı kutluyor. New York'ta yaşayan Keith Thomas'ın 2020 yılında geçirdiği bir kaza sonucu boynundan aşağısı felç oldu. Hayat onun için artık çok zordu. Prof. Dr. Chad Bouton, yıllar süren çalışma sayesinde Thomas'ın ellerini ve ayaklarını hareket ettirebileceği bir çip hazırladı. Operasyonla Thomas'ın beynine elektrot çipleri yerleştirme ameliyatı ve aylarca süren eğitimden sonra Thomas, uzuvlarını tekrar hareket ettirdi.
SAĞ EL YÜZDE 86
Thomas'ın sağ elindeki güç yüzde 86, sol elindeki güç ise yüzde 62 oranında arttı. Kendi başına bardaktan su içen Thomas, yemek yemek ve hatta yüzünü silmek gibi günlük hareketleri yaptı. En önemlisi, hassas ve kırılgan nesneleri bile dikkatlice tutmayı öğrendi. Çalışmanın en çarpıcı yönü, teknolojinin sadece mekanik bir yardımcı olmakla kalmayıp hastanın sinir sistemini yeniden şekillendirmeye başlaması oldu.
Bilim insanları, beyin ve omuriliğin eş zamanlı stimülasyon yöntemi sayesinde Thomas'ın sağ bileğindeki duyarlılığın iyileştiğini belirtiyor. Bu, nöroarayüz cihazı kapalıyken bile hastanın vücudunu hissetmeye devam ettiği anlamına geliyor. Böyle bir sonuç modern tıpta nadir görülen bir durum olup, uzun süreli felçten sonra sinir liflerinin yeniden canlanabileceğini kanıtlıyor.
MİLYONLARA UMUT
Yeni nesil bir nöroarayüz sayesinde tamamen felçli bir insan, sadece hareket etme yetisini değil, aynı zamanda hissetme yeteneğini de geri kazandı. Bu başarı, omurilik yaralanması nedeniyle hareket kabiliyetini kaybetmiş milyonlarca hasta için yeni bir umut kapısı aralıyor.
Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, beynine özel mikroçipler implante ederek sinir sistemindeki kopuk bağlantıları yeniden kurmayı başarırken milyonlarca hastaya umut oldu.