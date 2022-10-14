Bel çevresindeki yağlanmayı biberle yok edin!





ÖMÜRSÜN TÜRK KAHVESİ

Türk kahvesi, her yudumunda şifa oluyor. Dr. Selin Yurdakul, Türk kahvesinin faydalarına değiniyor. Başta tip-2 diyabet olmak üzere safra ve böbrek taşı, Parkinson, kanser gibi hastalıklara savaş açan kahvenin günde 2 ila 4 fincan tüketilmesinin ömrü uzattığını belirtiyor. "Ağrı hissini azaltıyor. Safra ve böbrek taşı oluşmasını önler. Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür. İştahı azaltır" diyor.



SON DERECE TEHLİKELİ

Kanser, hayatı tehdit ediyor. Araştırmalar, 60 -70°'nin üzerindeki sıcaklığa sahip olan içecek ve yiyecekleri tüketmenin kanser riskini artırdığını gösteriyor. Uzmanlar, sıcak besinlerin, özellikle yemek borusu kanseri yaptığı, ağız içerisinde yaralar oluşturduğu, mide ağrısı ve kanseri yaptığı, gırtlak kanseri riskini artırdığını belirtiyor.



KAŞINTI UYKULARI KAÇIRIR

Uzun süren, geçmek bilmeyen kaşıntılar, özellikle kış aylarında ortaya çıkıyor. Altında yatan birçok hastalığın bulunabileceğini belirten Doç. Dr. Özlem Ekiz, deri muayenesinin tanıda en önemli etken olduğunu söylüyor. "Kaşıntı, deri hastalıkları dışında, kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle uzun süren kaşıntıları ciddiye almak gerekir. Hava şartları, aşırı sıcak su veya sabunlu suyla yıkanmak, yetersiz sıvı alımı ve bazı ilaçlar cildin kurumasına yol açabilir. Bol bol nemlendirici kullanın" diyor.



DOKTOR TAHİN!

Tahin, kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarını önler. Günde 5 kaşık tahin yemek, bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Vücudu toksinlerden arındırır.



SÜPERSİN NANE

Nane, kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle vücuttaki ödemi temizler. Solunum yollarını açar. Sindirimi hızlandırır ve hazımsızlığı bitirir. Ağız kokusunu bitirir.

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