Bel çevresindeki yağlanmayı biberle yok edin!

Obezitede özellikle bel çevresinde yağlanma artıyor. Yağlanmanın fazla olduğu vücut şekline elma tipi vücut deniyor. Göbek çevresindeki yağlanma, başta kalp krizi olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Yağlanmayı arttıran gıdalar olduğu gibi yağ yakımına yardımcı gıdalar da bulunuyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak, göbeği eriten besinleri sıralıyor:
YOĞURT: İçeriğindeki protein ve kalsiyum sayesinde tok tutar. Göbek çevresindeki yağlanmayı azaltır.
YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein içeriği olarak biliniyor. Uzun süre tok tutuyor. Kan şekerini dengeleyerek gün içinde açlığı bastırıyor.
YEŞİL ÇAY: Kilo kaybına yardımcı oluyor. İçerisindeki kateşinler, kalori kaybını ve bel çevresindeki yağ yakımını artırıyor.
BİBER: Yüksek miktarda C vitamini içerir. Yağ yakımına yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Göbek yağlarının yakımına yardımcı olur.
ÖMÜRSÜN TÜRK KAHVESİ
Türk kahvesi, her yudumunda şifa oluyor. Dr. Selin Yurdakul, Türk kahvesinin faydalarına değiniyor. Başta tip-2 diyabet olmak üzere safra ve böbrek taşı, Parkinson, kanser gibi hastalıklara savaş açan kahvenin günde 2 ila 4 fincan tüketilmesinin ömrü uzattığını belirtiyor. "Ağrı hissini azaltıyor. Safra ve böbrek taşı oluşmasını önler. Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür. İştahı azaltır" diyor.
SON DERECE TEHLİKELİ
Kanser, hayatı tehdit ediyor. Araştırmalar, 60 -70°'nin üzerindeki sıcaklığa sahip olan içecek ve yiyecekleri tüketmenin kanser riskini artırdığını gösteriyor. Uzmanlar, sıcak besinlerin, özellikle yemek borusu kanseri yaptığı, ağız içerisinde yaralar oluşturduğu, mide ağrısı ve kanseri yaptığı, gırtlak kanseri riskini artırdığını belirtiyor.
KAŞINTI UYKULARI KAÇIRIR
Uzun süren, geçmek bilmeyen kaşıntılar, özellikle kış aylarında ortaya çıkıyor. Altında yatan birçok hastalığın bulunabileceğini belirten Doç. Dr. Özlem Ekiz, deri muayenesinin tanıda en önemli etken olduğunu söylüyor. "Kaşıntı, deri hastalıkları dışında, kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle uzun süren kaşıntıları ciddiye almak gerekir. Hava şartları, aşırı sıcak su veya sabunlu suyla yıkanmak, yetersiz sıvı alımı ve bazı ilaçlar cildin kurumasına yol açabilir. Bol bol nemlendirici kullanın" diyor.
DOKTOR TAHİN!
Tahin, kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarını önler. Günde 5 kaşık tahin yemek, bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Vücudu toksinlerden arındırır.
SÜPERSİN NANE
Nane, kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle vücuttaki ödemi temizler. Solunum yollarını açar. Sindirimi hızlandırır ve hazımsızlığı bitirir. Ağız kokusunu bitirir.