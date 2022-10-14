Genç yaşlı herkesi tehdit eden karaciğer yağlanması, hipertansiyon riskini arttırıyor





İKİSİ DE TEHLİKELİ

Öncelikle karaciğer yağlanmasının ne olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer karaciğerimiz enfeksiyon, kanser veya başka nedenlerle işlevini yapamaz hale gelirse veya kapasitesini aşacak şekilde yağlı beslenilirse, başta yağ ve karbonhidrat metabolizmasında ciddi sorunlar çıkar. Bu sorunlar çözüme kavuşturulamazsa karaciğer yetersizliği başlar, bu da tedavisi zor bir durum demektir. Karaciğerde karbonhidrat ve yağ metabolizmasındaki dengenin bozulmasıyla yağlar karaciğerde depolanmaya ve uzaklaştırılamamaya başlar. İşte bu tabloya karaciğer yağlanması denir. Karaciğer, iki tip yağlanmaya maruz kalıyor. Birincisi alkol tüketimine bağlı, diğeri ise alkol tüketimine bağlı olmayan yağlanma olarak geçiyor. Toplumda her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık obez hastalarda, diyabetiklerde, kan yağları yüksek olan dislipidemik bireylerde veya metabolik sendrom olarak çoğunlukla bulunuyor.