Bel ağrısı ihmale gelmiyor! 6 haftadan uzun süren ağrılar kötü sonuçlara yol açabiliyor





AĞRIYI ARTIRIR

Bel ağrılarının yüzde 50'si 2 haftada, yüzde 80'i ise 6 hafta içinde azalarak geçiyor. Ancak 6 haftadan uzun sürmesi durumunda, bel ağrısı kronik ağrı sınıfına giriyor. Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Bel ağrısı travma, ağırlık kaldırma veya ani zorlanmalar ile ortaya çıkarken, herhangi bir neden olmadan da meydana gelebilir. Genellikle fiziksel aktivite, uzun süre ayakta kalma ya da uzun süre oturma ile ağrı artarken, istirahat ile azalır. Bel ağrısı, bel bölgesinin ortasından gelen bir derin sızı, yanma şeklinde olabilirken, tek veya çift taraflı kalçaya, uyluğa yansıyan ağrı şeklinde de olabilir" diyor.