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    Bel ağrısı ihmale gelmiyor! 6 haftadan uzun süren ağrılar kötü sonuçlara yol açabiliyor

    Bel ağrısı, fıtığın en önemli belirtisi sayılıyor. İhmal edilmesi ise yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar 6 haftadan uzun sürmesi durumunda doktor muayenesini tavsiye ediyor.

    Bel fıtığında ’altı’n uyarı

    Bacaklarda ve ayaklarda karıncalanma, kas güçsüzlüğü, iktidarsızlık, hareketlerde zorlanma ve bel ağrısı... Tüm bunlar bel fıtığının belirtileri arasında yer alıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, toplumda sık görülen bel ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Nedenleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.



    AĞRIYI ARTIRIR
    Bel ağrılarının yüzde 50'si 2 haftada, yüzde 80'i ise 6 hafta içinde azalarak geçiyor. Ancak 6 haftadan uzun sürmesi durumunda, bel ağrısı kronik ağrı sınıfına giriyor. Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Bel ağrısı travma, ağırlık kaldırma veya ani zorlanmalar ile ortaya çıkarken, herhangi bir neden olmadan da meydana gelebilir. Genellikle fiziksel aktivite, uzun süre ayakta kalma ya da uzun süre oturma ile ağrı artarken, istirahat ile azalır. Bel ağrısı, bel bölgesinin ortasından gelen bir derin sızı, yanma şeklinde olabilirken, tek veya çift taraflı kalçaya, uyluğa yansıyan ağrı şeklinde de olabilir" diyor.



    SAĞLIKLI OMURGA
    Bel ağrısının gerçek kaynağı, maalesef günümüzün teknolojisinde de zor tespit ediliyor. Belimiz 5 adet omurgadan ve omurga aralarında disk denilen yastıklardan oluşuyor. Diskin kendisi, çevredeki bağ ve kas dokusu, omurga eklemleri ve kıkırdak yapılar ağrı kaynağı olabiliyor. Tüm bu yapılar uyum içerisinde gövdenin yükünü taşıyıp, dik pozisyonda durmamızı sağlarken, belirli hareketleri yapmayı sağlıyor. Sağlıklı omurga tedavide çok önemli.



        İYİLEŞME SÜRESİ UZAR
        Omurilik tedavisi, bel fıtığı vakalarının yüzde 15'lik kısmını oluşturuyor. Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Mikrodiskektomi, bel fıtığı cerrahisinde kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. Fıtıklaşmış disk parçalarının çıkarılarak sinir kökündeki baskıyı hafifletmek için uygulanır. Yaşlı ve beraberinde diyabet, hipertansiyon olan hastalarda ameliyat sonrası iyileşme süresinin çok kısa olması büyük avantaj sağlar. Hasta ameliyat sonrası 3-4 saat içerisinde ayağa kaldırılıp yürütülür" diyor.



        KRİTİK SÜRE 6 HAFTA
        Bel ağrılarından kurtulmak için 6 haftadan daha uzun süre beklememek gerekiyor. Çoğu vakada, bel fıtığı birkaç gün ya da birkaç hafta içinde kendiliğinden yavaş yavaş düzeliyor. Kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, mesane veya bağırsak kontrol kaybı olmadığı sürece koruyucu bakım ilk tedavi yöntemi olarak düşünülüyor. Cerrahi dışı tedavide ağrının azaltılması amaçlanıyor.

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        Haberler Sağlık Bel ağrısı ihmale gelmiyor! 6 haftadan uzun süren ağrılar kötü sonuçlara yol açabiliyor
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