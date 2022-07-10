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    Bayramda fazla kırmızı et tüketimi kolesterol ve tansiyonu yükseltiyor

    Uzmanlar, bayramda kırmızı et tüketimine karşı uyarıyor. “Kolesterol ve tansiyonu yükseltir! Günde 100 gramı geçmemelidir” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Bayramda dikkat et

    Kurban Bayramı sofraları iştah kabartıyor. Kırmızı et tüketiminde ölçü kaçıyor. En çok kronik hastalığı olanlar için risk taşıyor. Dr. Müge Ildızlı, kırmızı et tüketiminin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. Bayramı sağlıklı geçirmek için önemli uyarılarda bulunuyor. "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak et tüketimi yoğunlaşmaktadır. Bu durum hipertansiyon, diyabeti olan kalp damar hastalığı olan kolesterol yüksekliği olan bireyler kadar yaşlılar ve çocuklar gibi özel risk grupları için de önem taşımaktadır. Bayram boyunca dengeli, çeşitli beslenmeyi ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Sabah kahvaltısında yumurta, peynir veya diğer süt ürünleri, tam tahıllı ekmek ve bol ve yeşillik tüketimine özen göstermeliyiz. Et tüketilecek öğünlerde etin miktar olarak aşırı tüketilmesinden kaçınılması gerekmektedir." diyor.



    KIZARTMAYIN HAŞLAYIN!
    Dr. Ildızlı, eti pişirme yönteminin de sağlık açısından önem taşıdığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Pişirirken tercih etmemiz gereken yöntemler haşlama, fırın ve ızgara şeklinde olmalıdır. Mangalda pişirilecekse, kömürleşmeyi, protein ve vitamin kaybını önlemek için ısı kaynağına yaklaştırılmamalıdır.



    'CİLT'TEN TEHLİKELİ
    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte güneş yakıp kavuruyor! Vücuda birçok faydası bulunmasına rağmen uzun süre maruz kalınan güneş ışınları sağlığı olumsuz etkiliyor. Dr. Ünsal Tank, güneş ışınlarının cilt kanserine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Koruyucu güneş ürünlerinin kullanılması gerektiğini söyleyen Tank, "Yazın özellikle güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyoruz. Hepimiz güneşe karşı korunmak için dikkatli olmalıyız. Uzun süreli böyle meslek gereği güneşte kalınıyorsa, açık havada çalışılıyorsa, güneşten çok iyi korunmak gerekiyor. Çünkü yıllar sonra güneşe bağlı kanserler çıkabilir. Önce güneş yanıklarına bağlı olarak kabuklu yaralar oluşur. Bunlar cilt kanserine çevirebilir" diyor.



        HEM SERİNELTİR HEM İYİLEŞTİRİR
        Sıcak yaz günlerinde maden suyu, harareti alıyor. Hem serinletiyor hem de sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Diyetisyen Şengül Sangu Talak, sağlıklı bireylerin günde iki bardak maden suyu içmesini öneriyor. Maden suyunun faydalarını şöyle sıralıyor: Maden suyunun düzenli tüketimi, kemik sağlığını geliştiriyor. Maden suyu kötü kolesterolü düşürüyor. Sindirime yardımcı oluyor. Cilt sağlığını koruyor. Cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor. Böbrek taşı riskini düşürüyor. Tatlı isteğini bastırıyor.



        DİŞİNİZİN DOKTORU PEYNİR
        Çürük dişler, ağız sağlığını tehdit ediyor. Dt. Ali Şener, diş sağlığının korunmasında protein içeren besinlerin etkisine değiniyor. Şekerli gıda tüketiminin ardından diş fırçalanması gerektiğini, eğer imkan yoksa beyaz peynir çiğnenmesini öneriyor. "Dişte hassasiyet başladığında sızlayan dişi erken müdahale ile dolguyla kurtarabilecekken, ihmal edersek çürük ilerliyor. Bu sefer ya kanal tedavisi ya da dişi çekmek zorundayız" bilgisini veriyor.



        KAHVE ZAYIFLATIR
        Kokusuyla bile mest eden Türk kahvesi, şifa dağıtıyor. Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, konsantrasyonu artıran, enerji veren kahvenin iştahı da baskıladığını söylüyor. "Kahve, antioksidan bileşenlerden başta klorojenik asit esterlerinden kafeik asit ve kinik asit açısından zengin, kafein içeriği yüksek bir içecektir. Kahve metabolik hız ve enerji tüketimi, lipid oksidasyonu, lipolitik ve termojenik faaliyetlerde artış sağlayarak vücut ağırlığını azalttığı için kahveye olan ilgiyi daha da çok artırmıştır" diyor.

        BİTTER KALBİ KORUR
        Bitter çikolata, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Damar tıkanıklığını önlüyor. Felç riskini azaltıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

        SUSAM GÜÇ VERİR
        Susam, kolesterolü düşürüyor. Kansızlığı bitiriyor. Vücuda güç veriyor. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor.

        CEVİZ YAĞ YAKAR
        Ceviz, kadınların baş düşmanı karın yağlarına savaş açıyor. Düzenli tüketildiğinde ceviz, karın bölgesindeki yağlanmaları önlüyor. Tok tutarak zayıflatıyor.

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        Haberler Sağlık Bayramda fazla kırmızı et tüketimi kolesterol ve tansiyonu yükseltiyor
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