Bayramda fazla kırmızı et tüketimi kolesterol ve tansiyonu yükseltiyor

Kurban Bayramı sofraları iştah kabartıyor. Kırmızı et tüketiminde ölçü kaçıyor. En çok kronik hastalığı olanlar için risk taşıyor. Dr. Müge Ildızlı, kırmızı et tüketiminin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. Bayramı sağlıklı geçirmek için önemli uyarılarda bulunuyor. "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak et tüketimi yoğunlaşmaktadır. Bu durum hipertansiyon, diyabeti olan kalp damar hastalığı olan kolesterol yüksekliği olan bireyler kadar yaşlılar ve çocuklar gibi özel risk grupları için de önem taşımaktadır. Bayram boyunca dengeli, çeşitli beslenmeyi ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Sabah kahvaltısında yumurta, peynir veya diğer süt ürünleri, tam tahıllı ekmek ve bol ve yeşillik tüketimine özen göstermeliyiz. Et tüketilecek öğünlerde etin miktar olarak aşırı tüketilmesinden kaçınılması gerekmektedir." diyor.