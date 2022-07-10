Bayramda fazla kırmızı et tüketimi kolesterol ve tansiyonu yükseltiyor

Kurban Bayramı sofraları iştah kabartıyor. Kırmızı et tüketiminde ölçü kaçıyor. En çok kronik hastalığı olanlar için risk taşıyor. Dr. Müge Ildızlı, kırmızı et tüketiminin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. Bayramı sağlıklı geçirmek için önemli uyarılarda bulunuyor. "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak et tüketimi yoğunlaşmaktadır. Bu durum hipertansiyon, diyabeti olan kalp damar hastalığı olan kolesterol yüksekliği olan bireyler kadar yaşlılar ve çocuklar gibi özel risk grupları için de önem taşımaktadır. Bayram boyunca dengeli, çeşitli beslenmeyi ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Sabah kahvaltısında yumurta, peynir veya diğer süt ürünleri, tam tahıllı ekmek ve bol ve yeşillik tüketimine özen göstermeliyiz. Et tüketilecek öğünlerde etin miktar olarak aşırı tüketilmesinden kaçınılması gerekmektedir." diyor.
KIZARTMAYIN HAŞLAYIN!
Dr. Ildızlı, eti pişirme yönteminin de sağlık açısından önem taşıdığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Pişirirken tercih etmemiz gereken yöntemler haşlama, fırın ve ızgara şeklinde olmalıdır. Mangalda pişirilecekse, kömürleşmeyi, protein ve vitamin kaybını önlemek için ısı kaynağına yaklaştırılmamalıdır.
'CİLT'TEN TEHLİKELİ
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte güneş yakıp kavuruyor! Vücuda birçok faydası bulunmasına rağmen uzun süre maruz kalınan güneş ışınları sağlığı olumsuz etkiliyor. Dr. Ünsal Tank, güneş ışınlarının cilt kanserine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Koruyucu güneş ürünlerinin kullanılması gerektiğini söyleyen Tank, "Yazın özellikle güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyoruz. Hepimiz güneşe karşı korunmak için dikkatli olmalıyız. Uzun süreli böyle meslek gereği güneşte kalınıyorsa, açık havada çalışılıyorsa, güneşten çok iyi korunmak gerekiyor. Çünkü yıllar sonra güneşe bağlı kanserler çıkabilir. Önce güneş yanıklarına bağlı olarak kabuklu yaralar oluşur. Bunlar cilt kanserine çevirebilir" diyor.