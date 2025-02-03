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Bardak bardak şifa: Düzenli kahve tüketimi hastalıklara savaş açıyor!

Sohbetlerin vazgeçilmezi olan kahve, sağlığımıza da büyük katkılar sağlıyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin kronik hastalıkları önlediğini ve beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini gösteriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Bardak bardak şifa: Düzenli kahve tüketimi hastalıklara savaş açıyor!

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    Günün hemen her saatinde sohbetlere eşlik eden kahve, şifa dağıtıyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre düzenli kahve tüketimi kronik hastalıkları önlüyor, beyni güçlendiriyor.

    Peki ama kahveyi günde kaç adet içmek gerekiyor. Uzmanlar, bir fincandan 6 fincana kadar kahve tüketilebileceğini belirtiyor. Fincan fincan kahvenin faydalarını açıklıyor:

    BİR FİNCAN: İçerdiği 100 mg'lık kafein ile vücut direncini artırır. Uykuyu açar. Konsantrasyon sağlar. Ayrıca bağırsakları uyarır. Sindirim sistemini harekete geçirir.

    İKİ FİNCAN: Egzersiz performansını artırır. Kalbin vücuda daha verimli kan pompalamasını sağlar. Kalp yetmezliğini önler.

    ÜÇ BARDAK: Araştırmalara göre düzenli kahve içenlerde, kalp hastalıklarından ölme oranı içmeyenlere göre yüzde 17 daha azdır. Bu nedenle günde 3 bardak kahve felç riskini azaltır. Parkinson hastalığını önler.

    DÖRT BARDAK: Düzenli kahve tüketimi karaciğeri korur. Karaciğer yağlanmasını önler ayrıca karaciğer kanseri riskini azaltır.

    BEŞ BARDAK: İsveç'teki Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre günde 5 fincan kahve içmek Tip-2 diyabet riskini yüzde 29 azaltır. Pankreasta biriken insülin hücrelerini yok eder.

    ALTI BARDAK: Eklemlerde ürik asit birikimini önler. Bu sayede gut riskini yüzde 57 oranında azaltır.

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