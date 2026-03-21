Bakan Memişoğlu duyurdu: 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere toplam 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Geri ödemeye dahil edilen ilaçların 27’sinin yerli üretim olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, vatandaşların güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu duyurdu: 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı
  • Sağlık Bakanlığı, 27'si yerli olmak üzere toplam 36 ilacı SGK geri ödeme kapsamına aldı.
  • Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri yer alıyor.
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Bakanlık, hastaların güncel tedavilere erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Karar, sağlıkta yerli üretimi destekleme politikasının bir parçası olarak açıklandı.

Türkiye'nin sağlık sisteminde yerli üretimi teşvik eden ve hastaların ilaca erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi.

Sağlık Bakanlığı, stratejik öneme sahip ilaç gruplarını kapsayan geniş bir listeyi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme sistemine dahil etti. Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı.

27 YERLİ İLAÇ LİSTEDE

Bakan Memişoğlu, paylaşımına "Bayramımızın bereketi, yerli şifa müjdesi" başlığını vererek, sağlıkta yerlileşme vurgusu yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 27'si yerli olarak üretilen toplam 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Vatandaşlarımızın en güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye, sağlıkta yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Bakan Memişoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım.

