Bulgulara göre düzenli kahvaltı yapmak, yeterince uyumak ve egzersizi ihmal etmemek, stres karşısında daha dengeli tepkiler verilmesini sağlayan "psikolojik esnekliği"güçlendiriyor. Peki bu alışkanlıkları günlük hayata dahil etmek stres yönetimini ne ölçüde değiştirebilir?
STRESLE DAHA İYİ BAŞA ÇIKMAK MI İSTİYORSUNUZ?
Sağlıklı günlük alışkanlıklar yalnızca fiziksel sağlığı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda stresle karşılaşıldığında zihnin uyum sağlama yeteneğini de güçlendirebiliyor. ABD'de Binghamton Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, kahvaltı yapmak, düzenli egzersiz ve yeterli uyku gibi basit alışkanlıkların stresle başa çıkmada kritik rol oynayan "psikolojik esnekliği" artırabileceğini ortaya koydu.
PSİKOLOJİK ESNEKLİK NEDİR?
Psikolojik esneklik, bireyin değişen koşullara göre düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını dengeli ve yapıcı biçimde ayarlayabilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Bu beceriye sahip kişiler, stres karşısında paniklemek yerine durumu analiz edebiliyor, duygularını tanımlayabiliyor ve daha sağlıklı tepkiler verebiliyor.
Araştırmanın baş yazarı Lina Begdache, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:
"Baskı altında sakin kalabilen birini tanıyor olabilirsiniz. Örneğin uçuşunu kaçırdığında paniklemek yerine duruma uyum sağlayan biri. Bu kişi yine stres hisseder, ancak psikolojik esneklik sayesinde bunu daha iyi yönetir."
ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Begdache ve ekibi, yaklaşık 400 üniversite öğrencisiyle anonim bir anket çalışması gerçekleştirdi. Araştırmada katılımcıların beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları, egzersiz sıklığı ve genel yaşam tarzı incelendi.
Elde edilen sonuçlar, düzenli ve sağlıklı alışkanlıkların daha yüksek psikolojik esneklikle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi. Bu durumun da bireylerin stres karşısında daha dayanıklı olmasını sağladığı belirlendi.
ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI
-Çalışmaya göre bazı günlük alışkanlıklar psikolojik esnekliği önemli ölçüde etkiliyor:
-Günde 6 saatten az uyuyan bireylerde daha düşük dayanıklılık ve psikolojik esneklik gözlemlendi.
-Haftada en az 5 gün kahvaltı yapanların daha yüksek psikolojik esnekliğe sahip olduğu tespit edildi.
-Günde en az 20 dakika egzersiz yapan kişilerde stresle başa çıkma kapasitesi daha yüksek çıktı.
Haftada birkaç kez balık yağı tüketiminin psikolojik esnekliğe katkı sağlayabileceği görüldü.
Buna karşılık, fast food tüketimi ve yetersiz uyku gibi sağlıksız alışkanlıkların daha katı düşünme biçimleri ve düşük psikolojik esneklikle ilişkili olduğu belirtildi.
STRESLE ARAYA MESAFE KOYMAK MÜMKÜN
Araştırmacılara göre psikolojik esneklik, bireylerin stresle "özdeşleşmesini" önlüyor. Bu sayede kişi, yaşadığı duyguları daha net analiz edebiliyor.
Begdache bu durumu şöyle özetliyor:
"Stres altındayken onunla bütünleştiğimizi hissederiz. Ancak psikolojik esneklik, geri adım atıp 'Bunu neden hissediyorum ve ne yapabilirim?' diye düşünmektir. Duyguları tanımlamak, çoğu zaman çözüm bulmayı kolaylaştırır."
BESLENME VE YAŞAM TARZI: DAYANIKLILIĞIN GİZLİ ANAHTARI
Araştırma, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının doğrudan dayanıklılık sağlamadığını; bunun yerine psikolojik esnekliği geliştirerek dolaylı bir etki yarattığını ortaya koyuyor.
Begdache'ye göre bu, çalışmanın en önemli bulgularından biri:
"Beslenme ve yaşam tarzı sizi doğrudan dayanıklı yapmaz. Ancak psikolojik esnekliği artırır ve bu da sizi daha dayanıklı bir birey haline getirir."
Bilimsel veriler, stresle başa çıkmanın yalnızca zihinsel tekniklerle sınırlı olmadığını uyku düzeni, beslenme ve fiziksel aktivite gibi temel alışkanlıkların da bu süreçte belirleyici olduğunu gösteriyor. Küçük ama istikrarlı değişiklikler, uzun vadede daha güçlü bir zihinsel dayanıklılık sağlayabilir.