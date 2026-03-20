Araştırmanın baş yazarı Lina Begdache, bu durumu şu sözlerle açıklıyor: "Baskı altında sakin kalabilen birini tanıyor olabilirsiniz. Örneğin uçuşunu kaçırdığında paniklemek yerine duruma uyum sağlayan biri. Bu kişi yine stres hisseder, ancak psikolojik esneklik sayesinde bunu daha iyi yönetir."

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI? Begdache ve ekibi, yaklaşık 400 üniversite öğrencisiyle anonim bir anket çalışması gerçekleştirdi. Araştırmada katılımcıların beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları, egzersiz sıklığı ve genel yaşam tarzı incelendi. Elde edilen sonuçlar, düzenli ve sağlıklı alışkanlıkların daha yüksek psikolojik esneklikle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi. Bu durumun da bireylerin stres karşısında daha dayanıklı olmasını sağladığı belirlendi.

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI -Çalışmaya göre bazı günlük alışkanlıklar psikolojik esnekliği önemli ölçüde etkiliyor: -Günde 6 saatten az uyuyan bireylerde daha düşük dayanıklılık ve psikolojik esneklik gözlemlendi. -Haftada en az 5 gün kahvaltı yapanların daha yüksek psikolojik esnekliğe sahip olduğu tespit edildi. -Günde en az 20 dakika egzersiz yapan kişilerde stresle başa çıkma kapasitesi daha yüksek çıktı. Haftada birkaç kez balık yağı tüketiminin psikolojik esnekliğe katkı sağlayabileceği görüldü. Buna karşılık, fast food tüketimi ve yetersiz uyku gibi sağlıksız alışkanlıkların daha katı düşünme biçimleri ve düşük psikolojik esneklikle ilişkili olduğu belirtildi.

STRESLE ARAYA MESAFE KOYMAK MÜMKÜN Araştırmacılara göre psikolojik esneklik, bireylerin stresle "özdeşleşmesini" önlüyor. Bu sayede kişi, yaşadığı duyguları daha net analiz edebiliyor. Begdache bu durumu şöyle özetliyor: "Stres altındayken onunla bütünleştiğimizi hissederiz. Ancak psikolojik esneklik, geri adım atıp 'Bunu neden hissediyorum ve ne yapabilirim?' diye düşünmektir. Duyguları tanımlamak, çoğu zaman çözüm bulmayı kolaylaştırır."