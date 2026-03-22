Hareket eden beden, genç kalan bir yaşam demektir. 4. BEYNİNİZİN SINIRLARINI ZORLAYIN: Beyin de tıpkı kaslar gibi çalıştıkça güçlenir. Kitap okumak, yeni bir şey öğrenmek, bulmaca çözmek, müzikle ilgilenmek veya yeni hobiler edinmek zihinsel sağlığı destekler. 5. SOSYAL BAĞLARINIZI GÜÇLENDİRİN:Yalnızlık, sağlık ve yaşlanma üzerinde sigara kadar olumsuz etkiler yaratabiliyor. Sosyal ilişkiler yaşam motivasyonunu artırır. . Unutkanlık ve depresyona karşı da ilaçlardan çok daha etkilidir.

Sosyal bağlar, sağlıklı bir ömrün görünmeyen ilacıdır. 6.PROTEİN KAYNAKLARINI YETERLİ TÜKETİN:Kas sağlığının korumak için yeterli protein alımı büyük önem taşır. Balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kaliteli bitkisel protein kaynakları günlük beslenmede yer almalıdır. 7. DÜZENLİ MUAYENE OLUN: Tansiyon, diyabet, kemik sağlığı, görme ve işitme gibi birçok durum erken dönemde fark edildiğinde kolay yönetilebilir. Düzenli sağlık kontrolleri ie yaşımız ilerlemiş olsa bile, kendi işimizi kendimiz görmeye, aktif hayata katılmaya ve hayattan keyif almaya devam edebiliriz.

Yeterli protein, kasların en güçlü destekçisidir. 8.YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN: Yetersiz veya düzensiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kilo artışına, kalp-damar hastalıklarına ve hafıza sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, aynı saatlerde yatıp kalkmaya, karanlık ve sessiz ortamda uyamaya ve uyumadan önce ekran kullanımını kısıtlamaya özen gösterin.

Erken teşhis, sağlıklı geleceğin en büyük güvencesidir. 9. STRESİNİZİ YÖNETİN:Uzun süreli ve kontrolsüz stres kalp hastalıkları riskini artırıyor. Stresi yönetebilmek için; düzenli fiziksel aktivite, nefes egzersizleri, doğada zaman geçirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ya da gerekirse profesyonel destek almak önemlidir.