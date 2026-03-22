Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, biyolojik yaşı önemli ölçüde etkileyebiliyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, teknoloji ve tıptaki hızlı gelişmelerin de sayesinde, temel kurallara da dikkat edildiğinde 80'inde 60 gibi kalabilmenin mümkün hale geldiğini vurguluyor. Uzun ve sağlıklı yaşamanın temel kurallarını anlattı. Önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
1. SAĞLIKLI BESLENİN:İlerleyen yaşla metabolizma değişir, kas kütlesi azalabilir ve bazı vitamin-mineral ihtiyaçları artabilir. Bu nedenle sebze, meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein kaynaklarından zengin beslenme düzeni önemlidir.
2. KASLARINIZIDÜZENLİ ÇALIŞTIRIN: 70-80 yaşında egzersize başlayan bireylerde bile kas gücünde ve denge kapasitesinde belirgin iyileşmeler görülebilmektedir. Dolayısıyla kaslarınızı mutlaka güçlendirmeye başlamalısınız.
3. DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ VE DİRENÇ EGZERSİZ YAPIN:Hareketsizlik; kas kaybı, denge sorunları, hücrelerin yaşlanması ve bağımsızlığın azalmasına yol açar. İleri yaşlarda haftada toplam en az 150 dakika orta düzey fiziksel aktivite yapmak kasları ve kalp-damar sistemini destekler, uyku kalitesini artırır.
4. BEYNİNİZİN SINIRLARINI ZORLAYIN: Beyin de tıpkı kaslar gibi çalıştıkça güçlenir. Kitap okumak, yeni bir şey öğrenmek, bulmaca çözmek, müzikle ilgilenmek veya yeni hobiler edinmek zihinsel sağlığı destekler.
5. SOSYAL BAĞLARINIZI GÜÇLENDİRİN:Yalnızlık, sağlık ve yaşlanma üzerinde sigara kadar olumsuz etkiler yaratabiliyor. Sosyal ilişkiler yaşam motivasyonunu artırır. . Unutkanlık ve depresyona karşı da ilaçlardan çok daha etkilidir.
6.PROTEİN KAYNAKLARINI YETERLİ TÜKETİN:Kas sağlığının korumak için yeterli protein alımı büyük önem taşır. Balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kaliteli bitkisel protein kaynakları günlük beslenmede yer almalıdır.
7. DÜZENLİ MUAYENE OLUN: Tansiyon, diyabet, kemik sağlığı, görme ve işitme gibi birçok durum erken dönemde fark edildiğinde kolay yönetilebilir. Düzenli sağlık kontrolleri ie yaşımız ilerlemiş olsa bile, kendi işimizi kendimiz görmeye, aktif hayata katılmaya ve hayattan keyif almaya devam edebiliriz.
8.YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN: Yetersiz veya düzensiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kilo artışına, kalp-damar hastalıklarına ve hafıza sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, aynı saatlerde yatıp kalkmaya, karanlık ve sessiz ortamda uyamaya ve uyumadan önce ekran kullanımını kısıtlamaya özen gösterin.
9. STRESİNİZİ YÖNETİN:Uzun süreli ve kontrolsüz stres kalp hastalıkları riskini artırıyor. Stresi yönetebilmek için; düzenli fiziksel aktivite, nefes egzersizleri, doğada zaman geçirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ya da gerekirse profesyonel destek almak önemlidir.
10. TÜTÜN ÜRÜNLERİ, SİGARA DUMANI VE ALKOLDEN UZAK DURUN:Uzun ve sağlıklı bir yaşam için tütün ürünlerinden, elektronik sigaradan tamamen uzak durmak ve alkol tüketimini bırakmak gerekiyor. Bu alışkanlıklardan uzak durmak, yaşam süresini ve yaşam kalitesini artıran en önemli adımlardan biri olarak kabul edilmektedir.