Ömrü uzatmanın 10 altın kuralı: Yalnızlık yaşlandırıyor mu?

Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve 80 yaşında bile 60 yaş enerjisine sahip olmak hayal değil. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, biyolojik yaşı genç tutan ve yaşam kalitesini artıran 10 temel kuralı açıkladı. İşte beslenmeden beyin egzersizlerine, kas gücünden sosyal bağlara kadar uzun ömrün şifreleri...

Giriş Tarihi:
  • İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile 80 yaşında 60 gibi kalmanın mümkün olduğunu belirtti.
  • Uzmanlar, ileri yaşlarda haftada en az 150 dakika orta düzey fiziksel aktivite yapılmasını ve kasların düzenli çalıştırılmasını öneriyor.
  • Yalnızlığın sağlık üzerinde sigara kadar olumsuz etki yarattığı, sosyal ilişkilerin ise yaşam motivasyonunu artırdığı vurgulandı.
  • Yetersiz uykunun bağışıklık sistemini zayıflattığı, kilo artışına ve hafıza sorunlarına yol açabildiği ifade edildi.
  • Tütün ürünlerinden ve alkolden uzak durmak, yaşam süresini ve kalitesini artıran en önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, biyolojik yaşı önemli ölçüde etkileyebiliyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, teknoloji ve tıptaki hızlı gelişmelerin de sayesinde, temel kurallara da dikkat edildiğinde 80'inde 60 gibi kalabilmenin mümkün hale geldiğini vurguluyor. Uzun ve sağlıklı yaşamanın temel kurallarını anlattı. Önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yaş ilerlese de doğru beslenme ile vücut genç kalabilir. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

1. SAĞLIKLI BESLENİN:İlerleyen yaşla metabolizma değişir, kas kütlesi azalabilir ve bazı vitamin-mineral ihtiyaçları artabilir. Bu nedenle sebze, meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein kaynaklarından zengin beslenme düzeni önemlidir.

Güçlü kaslar, bağımsız bir yaşamın en önemli anahtarıdır.

2. KASLARINIZIDÜZENLİ ÇALIŞTIRIN: 70-80 yaşında egzersize başlayan bireylerde bile kas gücünde ve denge kapasitesinde belirgin iyileşmeler görülebilmektedir. Dolayısıyla kaslarınızı mutlaka güçlendirmeye başlamalısınız.

3. DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ VE DİRENÇ EGZERSİZ YAPIN:Hareketsizlik; kas kaybı, denge sorunları, hücrelerin yaşlanması ve bağımsızlığın azalmasına yol açar. İleri yaşlarda haftada toplam en az 150 dakika orta düzey fiziksel aktivite yapmak kasları ve kalp-damar sistemini destekler, uyku kalitesini artırır.

Hareket eden beden, genç kalan bir yaşam demektir.

4. BEYNİNİZİN SINIRLARINI ZORLAYIN: Beyin de tıpkı kaslar gibi çalıştıkça güçlenir. Kitap okumak, yeni bir şey öğrenmek, bulmaca çözmek, müzikle ilgilenmek veya yeni hobiler edinmek zihinsel sağlığı destekler.

5. SOSYAL BAĞLARINIZI GÜÇLENDİRİN:Yalnızlık, sağlık ve yaşlanma üzerinde sigara kadar olumsuz etkiler yaratabiliyor. Sosyal ilişkiler yaşam motivasyonunu artırır. . Unutkanlık ve depresyona karşı da ilaçlardan çok daha etkilidir.

Sosyal bağlar, sağlıklı bir ömrün görünmeyen ilacıdır.

6.PROTEİN KAYNAKLARINI YETERLİ TÜKETİN:Kas sağlığının korumak için yeterli protein alımı büyük önem taşır. Balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kaliteli bitkisel protein kaynakları günlük beslenmede yer almalıdır.

7. DÜZENLİ MUAYENE OLUN: Tansiyon, diyabet, kemik sağlığı, görme ve işitme gibi birçok durum erken dönemde fark edildiğinde kolay yönetilebilir. Düzenli sağlık kontrolleri ie yaşımız ilerlemiş olsa bile, kendi işimizi kendimiz görmeye, aktif hayata katılmaya ve hayattan keyif almaya devam edebiliriz.

Yeterli protein, kasların en güçlü destekçisidir.

8.YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN: Yetersiz veya düzensiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kilo artışına, kalp-damar hastalıklarına ve hafıza sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, aynı saatlerde yatıp kalkmaya, karanlık ve sessiz ortamda uyamaya ve uyumadan önce ekran kullanımını kısıtlamaya özen gösterin.

Erken teşhis, sağlıklı geleceğin en büyük güvencesidir.

9. STRESİNİZİ YÖNETİN:Uzun süreli ve kontrolsüz stres kalp hastalıkları riskini artırıyor. Stresi yönetebilmek için; düzenli fiziksel aktivite, nefes egzersizleri, doğada zaman geçirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ya da gerekirse profesyonel destek almak önemlidir.

Kaliteli uyku, bedenin ve zihnin yeniden doğuşudur.

10. TÜTÜN ÜRÜNLERİ, SİGARA DUMANI VE ALKOLDEN UZAK DURUN:Uzun ve sağlıklı bir yaşam için tütün ürünlerinden, elektronik sigaradan tamamen uzak durmak ve alkol tüketimini bırakmak gerekiyor. Bu alışkanlıklardan uzak durmak, yaşam süresini ve yaşam kalitesini artıran en önemli adımlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Günün Manşetleri

