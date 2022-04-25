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    Bahar beraberinde astım ataklarını da getiriyor! Uzmanlar klima kullanımlarına karşı uyarıyor

    Bahar, astım ataklarıyla geliyor! Uzmanlar klima kullanımına karşı uyarıyor: Temizlıği yapılmamış klimalar, şikayetleri artırır. Lejyoner hastalığına yol açar.

    Astımın tam zamanı

    Astım, solunum yollarının tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Şikayetler özellikle ilkbahar aylarında artıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Kansu, astımın öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes gibi şikayetlere neden olduğunu söylüyor.



    STRES, POLEN, PARFÜM
    Viral enfeksiyon, polen, stres, temizlik maddeleri, koku ve spreyler, temizlenmemiş klimalar, yemek buharı ve beslenme düzensizliklerinin astımı tetiklediğini belirtiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımının arttığını belirten Dr. Abdullah Kansu, uyarıyor: Bakımı yapılmamış, filtresiz ya da filtresi düzenli değiştirilmemiş klimalar astım hastaları için risklidir. Sadece kendi evimizde ya da işyerinde değil tatil için konakladığımız otellerde tesislerde de lejyoner hastalığı karşımıza çıkmaktadır. Bu cihazların düzenli bakımı yapılmalıdır.

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    Haberler Sağlık Bahar beraberinde astım ataklarını da getiriyor! Uzmanlar klima kullanımlarına karşı uyarıyor
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