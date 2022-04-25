Bahar beraberinde astım ataklarını da getiriyor! Uzmanlar klima kullanımlarına karşı uyarıyor





STRES, POLEN, PARFÜM

Viral enfeksiyon, polen, stres, temizlik maddeleri, koku ve spreyler, temizlenmemiş klimalar, yemek buharı ve beslenme düzensizliklerinin astımı tetiklediğini belirtiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımının arttığını belirten Dr. Abdullah Kansu, uyarıyor: Bakımı yapılmamış, filtresiz ya da filtresi düzenli değiştirilmemiş klimalar astım hastaları için risklidir. Sadece kendi evimizde ya da işyerinde değil tatil için konakladığımız otellerde tesislerde de lejyoner hastalığı karşımıza çıkmaktadır. Bu cihazların düzenli bakımı yapılmalıdır.

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