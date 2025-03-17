Bahar alerjileri göz sağlığını tehdit ediyor!

Bahar aylarıyla birlikte alerjiler kapıyı çalıyor. Özellikle göz sağlığını tehdit ediyor. Gözlerde yanma, sulanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlere yol açabilen göz alerjisi, yaşam kalitesini de düşürüyor.

Kornea ve Refraktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, göz kaşımanın keratokonus hastalığını tetiklediğini belirtiyor. 20 yaş altında keratokonus hastalığı tanısı konulduğunda mutlaka hastalığı durduran, 'ışın tedavisi' diye adlandırılan crosslinking tedavisinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.