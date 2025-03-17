Kalp krizini önlemenin 7 yolu! Uzmanlar uyardı: Bu hataları yapmayın

Sağlıksız beslenme, stres ve hareketsiz yaşam tarzı, kalp krizi riskini artıran en büyük faktörlerden biri. Peki, kalp krizini önlemek mümkün mü? Uzmanlara göre düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve rutin sağlık kontrollerini ihmal etmemek, kalp sağlığınızı korumanın en etkili yolları arasında.