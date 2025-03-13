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90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

Kilo vermek karmaşık olmak zorunda değil! Sosyal medyada sağlık ve fitness alanındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Warren English, fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için 20 etkili ipucu paylaştı. Yüksek protein tüketiminden uyku düzenine kadar birçok konuda önemli tavsiyeler veren English, sağlıklı ve sürdürülebilir yağ yakımının ipuçlarını veriyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:07
90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

Fazla kilolardan kurtulmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Fitness dünyasının popüler isimlerinden Warren English, sosyal medya hesabında 90 gün içinde 20 kilo kaybetmek için uygulanması gereken 20 temel stratejiyi açıkladı.

90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

1️⃣ 🍳 Daha fazla haşlanmış yumurta tüketin! Protein açısından zengin olan yumurta, uzun süre tok tutar ve hızlıca hazırlanabilir.

2️⃣ 🚫 Alkolü bırakın! Boş kalori kaynağı olan alkol, yağ yakımını yavaşlatır, uykunuzu bozar ve toparlanmanızı zorlaştırır.

3️⃣ 🏃‍♂️ Koşmayı bırakın! Kardiyoya bağımlı olmadan da yağ yakabilirsiniz. Ağırlık antrenmanları ve doğru beslenme daha etkili.

90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

4️⃣ 🥜 Fıstık ezmesi "iyi bir protein kaynağı" değil! İki yemek kaşığı 190 kalori içerirken sadece 8 gram protein sağlar.

5️⃣ 💪 Daha fazla kas yapın! Kaslarınız, dinlenirken bile ekstra kalori yakmanızı sağlar.

6️⃣ 🥩 Yüksek protein tüketin! Vücut ağırlığınızın her kilosu başına 2,2 gram protein hedefleyin. Protein, sindirim sırasında bile kalori yakar!

7️⃣ 🍗 Protein kaynaklarını diyetinize ekleyin: Yağsız biftek, tavuk göğsü, tilapia, ton balığı, yağsız hindi, Yunan yoğurdu ve protein shake'leri tüketin.

90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

8️⃣ 😴 Kalitesiz uyku = Daha fazla stres + Daha fazla açlık + Daha fazla yeme isteği. Uykusuzluk, kortizol ve ghrelin hormonlarını artırarak kilo vermeyi zorlaştırır.

9️⃣ 🌶️ Düşük kalorili sosları tercih edin: Siracha, hafif hardal, şeker içermeyen barbekü sosları lezzet katarken ekstra kalori yüklemez.

🔟 🥩 Haftalık yemek planı yapın! Pazar günü 2 kg yağsız protein pişirin, hafta boyunca hazır olsun.

90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

1️⃣1️⃣ ⚖️ Kilonuz günlük olarak dalgalanır, bu yüzden genel trende odaklanın! Vücuttaki su, tuz ve atık değişimleri kısa vadeli farklılıklar yaratır.

1️⃣2️⃣ 🤝 Sağlıklı bir sosyal çevre oluşturun! Etrafınızdaki insanlar, alışkanlıklarınızı şekillendirir. Sağlıklı bireylerle vakit geçirin.

1️⃣3️⃣ 👩‍❤️‍👨 Partnerinizin desteği önemli! Eğer destek olmuyorsa, sağlıklı yaşam süreciniz zorlaşacaktır.