90 Günde Yağ Yak! Warren English’in Kilo Vermek İçin Paylaştığı 20 Şaşırtıcı Taktik

1️⃣ 🍳 Daha fazla haşlanmış yumurta tüketin! Protein açısından zengin olan yumurta, uzun süre tok tutar ve hızlıca hazırlanabilir.

2️⃣ 🚫 Alkolü bırakın! Boş kalori kaynağı olan alkol, yağ yakımını yavaşlatır, uykunuzu bozar ve toparlanmanızı zorlaştırır.

3️⃣ 🏃‍♂️ Koşmayı bırakın! Kardiyoya bağımlı olmadan da yağ yakabilirsiniz. Ağırlık antrenmanları ve doğru beslenme daha etkili.