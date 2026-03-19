Sara Davies'i 3 beden incelten günlük yemek menüsü

Dragons' Den programının ünlü ismi Sara Davies, doktorların '10 yıl içinde diyabet hastası olursun' uyarısının ardından uyguladığı beslenme düzeniyle 3 beden inceldiğini duyurdu. İngiliz bir dergiye konuşan 41 yaşındaki iş kadını, her sabah içtiği 500 kalorilik smoothie alışkanlığını bırakıp yerine protein ve lif odaklı bir kahvaltı koyarak bu başarıya ulaştığını belirtti.

06:00'da yaptığı grup koşularını güç antrenmanlarıyla birleştiren Davies, özellikle kahvaltısına eklediği kolajen ve deniz yosunu sayesinde şeker isteğini kontrol altına almayı başardı.

SARA DAVİES'İN ZAYIFLAMA SIRRI: DİYABET KORKUSU 3 BEDEN İNCELETTİ

Ünlü iş kadını Sara Davies, doktorların "yaşam tarzını değiştirmezsen 10 yıl içinde tip 2 diyabet hastası olursun" uyarısı üzerine 3 beden inceldiğini duyurdu. Daily Mail'in haberine göre; 41 yaşındaki Dragons' Den yıldızı, kısıtlayıcı diyetleri bırakarak bir beslenme uzmanı eşliğinde tamamen doğal ve protein odaklı bir beslenme düzenine geçti.

SARA DAVİES'İN GÜNLÜK BESLENME RUTİNİ

Closer dergisine konuşan Davies, her sabah 500 kalorilik smoothie içmek yerine artık protein ve lif odaklı bir kahvaltıyı tercih ediyor. Ünlü ismin günlük menüsünde öne çıkan detaylar şunlar:

  • Kahvaltı: Lif kaynağı olarak chia tohumlu yulaf lapası, sağlıklı yağlar için kuruyemiş, kolajen ve deniz yosunu takviyesi.

  • Ara Öğün: Bal ile tatlandırılmış yoğurt veya muz, fındık ve kabak çekirdeği ile hazırlanmış ev yapımı sağlıklı kurabiyeler.

EGZERSİZ VE DİSİPLİN: SABAH 6 KOŞULARI

Sadece beslenmeyle yetinmeyen Davies, fiziksel aktiviteyi de günlük yaşamının bir parçası haline getirdi. Uyguladığı antrenman programı şu elementleri içeriyor:

Egzersiz TürüDetaylar
Güç AntrenmanıHaftada bir kez özel koç eşliğinde; kettlebell sallama, squat ve ayı yürüyüşü.
KardiyoSabah saat 06:00'da diğer okul anneleriyle koşu ve evde Peloton egzersizleri.
MotivasyonEşinin çikolata dolabından uzak durmak için önceden sağlıklı atıştırmalıklar hazırlıyor.

SARA DAVİES'İN 24 SAATLİK BESLENME VE DİSİPLİN HARİTASI

Davies, eskiden her sabah içtiği fıstık ezmeli smoothie'nin aslında gizli bir kalori bombası (500 kalori) olduğunu fark ettiğinde ilk adımı attı.

  • 06:00 - Sabah Koşusu: Diğer okul anneleriyle birlikte açık havada kardiyo yaparak güne başlıyor.

  • Kahvaltı: Protein dolu başlangıç. Chia tohumlu yulaf lapası, kolajen, deniz yosunu ve sağlıklı yağlar için bir avuç kuruyemiş.

  • Gün İçi Atıştırmalık: Eşinin "çikolata dolabına" saldırmamak için evde hazırladığı muzlu, fındıklı ve kabak çekirdekli sağlıklı kurabiyeler.

  • Öğleden Sonra: Tatlı krizini önlemek için bal ile tatlandırılmış doğal Yunan yoğurdu.

  • Gece Disiplini: Belirli ayları tamamen alkolsüz geçirerek karaciğerini dinlendiriyor ve kan şekerini dengede tutuyor.

❓MERAK EDİLENLER

Sara Davies diyabet hastası mı?

Hayır, ancak geçmişteki gebelik diyabeti nedeniyle yüksek risk taşıyor. Doktorları, beslenme düzenini değiştirmediği takdirde 10 yıl içinde tip 2 diyabet hastası olacağını öngördüğü için bu değişimi başlattı.

Sara Davies zayıflamak için hangi takviyeleri kullanıyor?

Davies, kahvaltısına özellikle cilt ve eklem sağlığı için kolajen, mineral desteği için ise deniz yosunu eklediğini belirtiyor.

Sara Davies Dragons' Den programından neden ayrıldı?

Sara Davies, iş imparatorluğuna daha fazla vakit ayırmak ve çocuklarıyla ilgilenebilmek için programdan ayrıldığını açıkladı. Ancak basında, şirketlerinin finansal durumu nedeniyle yeni yatırımlara bütçe ayıramadığına dair iddialar da yer alıyor.

DİYABETİ DURDURAN3 ALTIN KURAL (İPUCU KUTUSU)

Sara Davies'in hikayesinden çıkarılacak ve okuyucunun kendi hayatına uygulayabileceği somut dersler:

  • Erken Saat Disiplini: Sabah 6'da diğer annelerle koşarak "sosyal bir taahhüt" oluşturdu. Bu, tek başına spor yapmaktan %40 daha sürdürülebilir bir yöntemdir.

  • Gizli Şeker Takibi: Sadece tatlıyı değil, alkolü de belirli dönemlerde keserek karaciğer yağlanmasının önüne geçti.

  • Kas Kütlesini Koruma: Sadece kardiyo (koşu) yapmadı; squat ve kettlebell gibi ağırlık antrenmanlarıyla bazal metabolizma hızını artırdı.

Sara Davies 3 beden incelmek için ne yedi?

Sara Davies, kahvaltısında chia tohumlu yulaf lapası, kolajen ve deniz yosunu tüketti. Ara öğünlerde ise yoğurt ve ev yapımı sağlıklı kurabiyeleri tercih etti.

3 beden incelmek kaç kilo eder?

Standart ölçülerde 3 beden incelmek, kişinin boyuna göre değişmekle birlikte ortalama 12 ile 18 kilo arasında bir kayba ve bel çevresinde ciddi bir daralmaya denk gelir.

Fotoğraflar Davies'in sosyal medya hesabından alınmıştır.