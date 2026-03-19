❓MERAK EDİLENLER

Sara Davies diyabet hastası mı?

Hayır, ancak geçmişteki gebelik diyabeti nedeniyle yüksek risk taşıyor. Doktorları, beslenme düzenini değiştirmediği takdirde 10 yıl içinde tip 2 diyabet hastası olacağını öngördüğü için bu değişimi başlattı.

Sara Davies zayıflamak için hangi takviyeleri kullanıyor?

Davies, kahvaltısına özellikle cilt ve eklem sağlığı için kolajen, mineral desteği için ise deniz yosunu eklediğini belirtiyor.

Sara Davies Dragons' Den programından neden ayrıldı?

Sara Davies, iş imparatorluğuna daha fazla vakit ayırmak ve çocuklarıyla ilgilenebilmek için programdan ayrıldığını açıkladı. Ancak basında, şirketlerinin finansal durumu nedeniyle yeni yatırımlara bütçe ayıramadığına dair iddialar da yer alıyor.