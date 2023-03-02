Bağırsak kilo yapmasak

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hastalığı, hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır.Son yıllarda 'ikinci beynimiz' olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır.Şişmalığın en büyük sebeplerinin başında, ise bağırsaklarınızın Alzheimer olması geliyor. Dr. Fevzi Özgönül, bu hastalıklar ilgili bilgiler veriyor: Zeytinyağlılar, kurubaklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar, tencere yemekleri gibi sağlıklı seçeneklerden olan bütün yemeklerden yiyin, tek tip beslenmeyin. Unutkan bağırsaklardan kurtulmak için çeşit çeşit sağlıklı yiyin.Uzun süre tek tip beslenmek besinlere alışıp bağırsağınızın çalışmasını ve verimini azaltmak.Ekmek, hamur işi, tatlı gibi basit şeker ağırlıklı beslenmek.Geç kahvaltı yapmak ve buna bağlı erken akşam yemeği yiyerek günü tamamlamak.Ara öğün tüketmek.Özellikle gece tüketilen meyvelere bağlı fruktoz bombardımanı.Tüm bunlara bağlı olarak bağırsak florasının bozulması yani mikrobiatanın, patojen bakteriler tarafından işgali de bu süreci hızlandırıyor.