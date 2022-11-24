Babalığı şansa bırakma! Uzmanlar kısırlığa karşı uyarıyor: Kilo verin

İleri yaş, kronik rahatsızlıklar, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı, erkek sağlığını tehdit ediyor. Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, 7 çiftten birinin kısırlıkla mücadele ettiğini belirtiyor. Nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.
KRİTİK SÜRE 1 YILDIR
Kısırlık, düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanıyor. Eğer bir yıl veya daha fazla süredir gebelik elde edilememişse çiftlere kısırlık değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Türkiye'de de her 7 çiftten biri, kısırlıkla mücadele ediyor.
GİDEREK YAYILIYOR
Araştırmalar kısırlığın görülme sıklığının son 50 yılda yüzde 30 arttığını gösteriyor. Sperm sayısı ile hacminin yüzde 50 oranında azaldığı biliniyor. Sperm kalitesinin azalmasında, sanayileşme, değişen yaşam tarzı, maruz kalınan toksik maddeler etkili oluyor. Bunun dışında kilo, stres ve uzun zamandır bisiklete biniyor olmak, sıcak ortamlarda bulunma, böcek ilaçları, ağır metaller ve kimyasallara maruz kalma da kısırlığa yol açıyor.