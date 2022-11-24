Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Babalığı şansa bırakma! Uzmanlar kısırlığa karşı uyarıyor: Kilo verin

    Görülme sıklığı giderek artan kısırlık, çiftleri mutsuz ediyor. Hatta evlilikleri bitiriyor. Uzmanlar, erken tedavinin önemine dikkat çekerek uyarıyor: Uzun süre bisiklete binmeyin. Kilo verin

    Babalığı şansa bırakma

    İleri yaş, kronik rahatsızlıklar, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı, erkek sağlığını tehdit ediyor. Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, 7 çiftten birinin kısırlıkla mücadele ettiğini belirtiyor. Nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



    KRİTİK SÜRE 1 YILDIR
    Kısırlık, düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanıyor. Eğer bir yıl veya daha fazla süredir gebelik elde edilememişse çiftlere kısırlık değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Türkiye'de de her 7 çiftten biri, kısırlıkla mücadele ediyor.



    GİDEREK YAYILIYOR
    Araştırmalar kısırlığın görülme sıklığının son 50 yılda yüzde 30 arttığını gösteriyor. Sperm sayısı ile hacminin yüzde 50 oranında azaldığı biliniyor. Sperm kalitesinin azalmasında, sanayileşme, değişen yaşam tarzı, maruz kalınan toksik maddeler etkili oluyor. Bunun dışında kilo, stres ve uzun zamandır bisiklete biniyor olmak, sıcak ortamlarda bulunma, böcek ilaçları, ağır metaller ve kimyasallara maruz kalma da kısırlığa yol açıyor.



        TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN
        Erkek kısırlığı, tıbbi ve cerrahi yolla tedavi ediliyor. Tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, üremeye yardımcı tüp bebek yöntemi veya spermin direkt yumurta içine enjekte edilmesi gibi diğer yöntemler tercih ediliyor. Varikosel erkeklerde en sık görülen kısırlık nedeni olarak biliniyor. Ameliyatla tedavi ediliyor.



        ERTELEMEK OLMAZ
        Günümüzde evlilik yaşı, 30-40'lı yaşlara erteleniyor. 35 yaşına gelmiş bir kadının doğurganlığı 25 yaşındakine göre yüzde 50 azalıyor. Kadın yaşının ileri olduğu çiftlerde tedaviye erken başlanıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Sağlık Babalığı şansa bırakma! Uzmanlar kısırlığa karşı uyarıyor: Kilo verin
            SON DAKİKA