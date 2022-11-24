Babalığı şansa bırakma! Uzmanlar kısırlığa karşı uyarıyor: Kilo verin





KRİTİK SÜRE 1 YILDIR

Kısırlık, düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanıyor. Eğer bir yıl veya daha fazla süredir gebelik elde edilememişse çiftlere kısırlık değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Türkiye'de de her 7 çiftten biri, kısırlıkla mücadele ediyor.