Azmin zaferi! Meme kanserini yenen Naciye Coşkun, aort kapağı ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Naciye Coşkun'a geçen yıl doktor kontrolleri sırasında birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Coşkun, 4 doz kemoterapi, 32 kür radyoterapi aldı ve ardından ameliyat olarak kanseri yendi.

Kanser tedavisi sırasında kalp rahatsızlığı da yaşayan Coşkun'un aort kapağında darlık saptandı. Coşkun, Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi klinik sorumlusu Prof. Dr. Bülent Sarıtaş tarafından ameliyat edildi. Naciye Coşkun, yaklaşık 6.5 saat süren zorlu operasyonla yeniden hayata döndü.



Prof. Dr. Bülent Sarıtaş, "Sigara, diyabet, şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları, stres ve genetik faktörler kalp ve damar hastalıklarının sıklığını arttırmıştır. Ülkemizde yılda 200 bin kişi hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Naciye Coşkun, "Nefesim daralıyor ve yorgunluk hissediyordum. Kanseri yendim. Hamdolsun kalbimdeki sorunu da atlattım" dedi.