Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

Yaklaşık 3.000 yaşlı bireyin sekiz yıl boyunca takip edildiği çalışmada, işitme kaybı yaşayan kişilerde demans riskinin anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar, 40 yaş üstü bireyler için rutin işitme taramalarının demansla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

🔬 ARAŞTIRMANIN DETAYLARI Sekiz yıl boyunca ortalama 75 yaşındaki 2.946 yaşlı birey üzerinde yapılan takipte, bilim insanları işitme kaybının demansla olan güçlü ilişkisini gözlemledi. Bulgulara göre: Tüm bunama vakalarının yaklaşık %32'si , klinik olarak tespit edilmiş işitme kaybıyla doğrudan bağlantılı olabilir.

Hafif işitme kaybı olanlarda bunama riski %16,2 iken, orta-ileri düzey işitme kaybı olanlarda bu oran %16,6.

Kadınların demans riski erkeklere göre daha yüksek: Kadınlarda %30,8, erkeklerde %24.

Bu risk özellikle 75 yaş ve üzerindeki bireylerde daha yüksek. Araştırmaya katılmayan Alzheimer's Research UK'den Dr. Isolde Radford, "İşitme kaybı demans için doğrudan bir neden mi, yoksa dolaylı bir tetikleyici mi bilmiyoruz. Ancak bu veriler, işitme kaybı ile demans arasındaki ilişkiyi destekleyen güçlü kanıtlar sunuyor" dedi.

🩺 İŞİTME KAYBI ERKEN TESPİT EDİLİRSE NE OLUR? Uzmanlar, işitme kaybının yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olmadığını ve erken müdahale ile beyin sağlığının korunabileceğini belirtiyor. İşitme kaybı yaşayan bireylerin zamanında: İşitme testi yaptırması,

Gerektiğinde işitme cihazı kullanması,

Gürültülü ortamlardan korunması gibi adımlar, demans riskini kayda değer biçimde azaltabiliyor. Johns Hopkins ekibi, bu durumun halk sağlığı politikalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, 40 yaş üstü bireyler için işitme testlerinin rutin sağlık taramalarına eklenmesi çağrısında bulundu.

📉 ALZHEİMER'A KARŞI YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ Geçmiş yıllarda yapılan benzer araştırmalarda, bunama riskini azaltmak için şu 14 yaşam tarzı faktörüne dikkat çekilmişti: Düzenli egzersiz

Yüksek tansiyon kontrolü

Sosyal etkileşim

Kaliteli uyku

Dengeli beslenme

Alkol ve sigaradan kaçınma

Yüksek kolesterolün kontrolü

İşitme sağlığının korunması