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Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan çarpıcı bir araştırma, yaşla birlikte ortaya çıkan bir durumun zamanında tedavi edilmesi durumunda, demans gelişiminin yıllarca ertelenebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bunama vakalarının üçte biri bu rahatsızlıkla bağlantılı olabilir.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 21:27
Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

Yaklaşık 3.000 yaşlı bireyin sekiz yıl boyunca takip edildiği çalışmada, işitme kaybı yaşayan kişilerde demans riskinin anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar, 40 yaş üstü bireyler için rutin işitme taramalarının demansla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

🔬 ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Sekiz yıl boyunca ortalama 75 yaşındaki 2.946 yaşlı birey üzerinde yapılan takipte, bilim insanları işitme kaybının demansla olan güçlü ilişkisini gözlemledi. Bulgulara göre:

  • Tüm bunama vakalarının yaklaşık %32'si, klinik olarak tespit edilmiş işitme kaybıyla doğrudan bağlantılı olabilir.

  • Hafif işitme kaybı olanlarda bunama riski %16,2 iken, orta-ileri düzey işitme kaybı olanlarda bu oran %16,6.

  • Kadınların demans riski erkeklere göre daha yüksek: Kadınlarda %30,8, erkeklerde %24.

  • Bu risk özellikle 75 yaş ve üzerindeki bireylerde daha yüksek.

Araştırmaya katılmayan Alzheimer's Research UK'den Dr. Isolde Radford, "İşitme kaybı demans için doğrudan bir neden mi, yoksa dolaylı bir tetikleyici mi bilmiyoruz. Ancak bu veriler, işitme kaybı ile demans arasındaki ilişkiyi destekleyen güçlü kanıtlar sunuyor" dedi.

Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

🩺 İŞİTME KAYBI ERKEN TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

Uzmanlar, işitme kaybının yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olmadığını ve erken müdahale ile beyin sağlığının korunabileceğini belirtiyor. İşitme kaybı yaşayan bireylerin zamanında:

  • İşitme testi yaptırması,

  • Gerektiğinde işitme cihazı kullanması,

  • Gürültülü ortamlardan korunması gibi adımlar, demans riskini kayda değer biçimde azaltabiliyor.

Johns Hopkins ekibi, bu durumun halk sağlığı politikalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, 40 yaş üstü bireyler için işitme testlerinin rutin sağlık taramalarına eklenmesi çağrısında bulundu.

Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

📉 ALZHEİMER'A KARŞI YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Geçmiş yıllarda yapılan benzer araştırmalarda, bunama riskini azaltmak için şu 14 yaşam tarzı faktörüne dikkat çekilmişti:

  • Düzenli egzersiz

  • Yüksek tansiyon kontrolü

  • Sosyal etkileşim

  • Kaliteli uyku

  • Dengeli beslenme

  • Alkol ve sigaradan kaçınma

  • Yüksek kolesterolün kontrolü

  • İşitme sağlığının korunması

Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

📌 DEMANSIN EN SIK GÖRÜLEN TÜRÜ: ALZHEİMER HASTALIĞI

Demansın en yaygın formu olan Alzheimer hastalığı, İngiltere'de 982.000 kişiyi etkiliyor. Beyinde tau ve amiloid proteinlerinin birikmesiyle oluşan hasarlar, zamanla hafıza kaybı, muhakeme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
Yalnızca 2022 yılında, İngiltere'de 74.261 kişi demans nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, demansı ülkedeki en yaygın ölüm nedeni haline getirdi.

Bunamayı yıllarca geciktiren basit adım: Her 3 demans vakasından 1’i bu nedenle gelişiyor

❗ UZMANLARDAN ÇAĞRI

Alzheimer's Research UK ve Johns Hopkins araştırmacıları, hükümetlere çağrıda bulunarak, işitme kontrollerinin 40 yaş üstü bireyler için zorunlu hale getirilmesini önerdi. Bu adımın, demansla mücadelede çığır açabileceği vurgulandı.

🧠 şitme kaybı kader değil; erken önlem almak beyin sağlığını koruyabilir."
– Dr. Isolde Radford, Alzheimer's Research UK

Fotoğraflar: AA