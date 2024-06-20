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Azı karar çoğu zarar: Klima

Yazın artan klima kullanımı, aşırı kullanıldığı takdirde göz kuruluğuna yol açıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Azı karar çoğu zarar: Klima

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Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalar, serinlik sağlarken göz sağlığımızı da tehdit ediyor. Klima kullanımının artmasıyla birlikte, gözlerde kuruluk ve enfeksiyon gibi sağlık sorunları da artıyor. Peki, klimalardan kaynaklı göz problemlerini önlemek için neler yapabiliriz?

GÖRME KAYBINA YOL AÇAR
Bu aletlerin bilinçsiz kullanımının serinletirken tehlikeyi de beraberinde getirdiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Remzi Karadağ, klimanın yol açabileceği tehlikeleri anlatıyor:

Klimalar, ortamdaki nemi alarak soğuk hava üfler. Bu durum, göz yüzeyindeki doğal nemin de buharlaşmasına yol açarak göz kuruluğuna neden olur. Aynı zamanda kuru hava, gözlerin doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak enfeksiyonlara karşı daha hassas hale gelmesine sebep olur. Özellikle kontakt lens kullananlarda klima kullanımı göz enfeksiyonu riskini artırır. Kuru göz sendromu görme kaybına neden olabilir. Erken müdahale büyük önem taşıyor.

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