Avokado çayı faydaları nelerdir? Avokado çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Avokado Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Avokado meyvesi K, C ve E vitamini açısından son derece zengindir. Bununla birlikte B vitaminlerini de içerir. C vitamini kış mevsimlerinde hastalıklara karşı daha dirençli olunmasını destekler. Vücudun sistemlerinin görevini en iyi şekilde yapabilmesine yardımcı olan K ve E vitaminleri de yaprakların ayrıcalıklı olmasını sağlar. Çayın içinde aynı zamanda birçok mineraller de yer alır. Bu minerallerin arasında bakır, çinko, demir, potasyum gibi önemli mineraller de bulunur. Vitamin ve mineraller kemiklerin daha güçlü olmasını destekler. Düzenli olarak tüketildiği zaman vücuttaki eksikliklerin tamamlanmasına destek olur. Sağlıklı ve dinç olabilmek için çayın tarifine uygun şekilde akşamları tüketilmesi oldukça faydalıdır. Avokado çayı içeriği Omega 3'ten meydana gelir.