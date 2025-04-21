Aya göre sebze ve meyve ekim rehberi!

Bahçeniz var ve tarıma ilgi duymaya başladınız. Ancak hangi ay hangi sebze ile meyvenin ekileceğini bilmiyor sunuz. İşte size rehber...

OCAK Marul, Ispanak, Havuç, Kereviz, Pırasa

ŞUBAT Soğan, Sarımsak, Bezelye, Lahana, Brokoli

MART Domates, Biber, Patlıcan, Enginar, Kuşkonmaz

NİSAN Kabak, Fasulye, Salatalık, Turp, Çilek

MAYIS Mısır, Kavun, Karpuz, Bezelye, Taze Fasulye

HAZİRAN Patates, Yeşil Fasulye, Domates, Biber

TEMMUZ Marul, Ispanak, Roka, Pancar, Pazı

AĞUSTOS Lahana, Kereviz, Pırasa, Ispanak, Kereviz

EYLÜL Brokoli, Brüksel Lahanası, Havuç, Turp

EKİM Havuç, Turp, Soğan, Marul, Ispanak

KASIM Sarımsak, Bezelye, Lahana, Brokoli

ARALIK Marul, Ispanak, Kereviz, Pırasa