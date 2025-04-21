Aya göre sebze ve meyve ekim rehberi!

Bahçeniz var ve tarıma ilgi duymaya başladınız. Ancak hangi ay hangi sebze ile meyvenin ekileceğini bilmiyor sunuz. İşte size rehber...
OCAK Marul, Ispanak, Havuç, Kereviz, Pırasa
ŞUBAT Soğan, Sarımsak, Bezelye, Lahana, Brokoli
MART Domates, Biber, Patlıcan, Enginar, Kuşkonmaz
NİSAN Kabak, Fasulye, Salatalık, Turp, Çilek
MAYIS Mısır, Kavun, Karpuz, Bezelye, Taze Fasulye
HAZİRAN Patates, Yeşil Fasulye, Domates, Biber
TEMMUZ Marul, Ispanak, Roka, Pancar, Pazı
AĞUSTOS Lahana, Kereviz, Pırasa, Ispanak, Kereviz
EYLÜL Brokoli, Brüksel Lahanası, Havuç, Turp
EKİM Havuç, Turp, Soğan, Marul, Ispanak
KASIM Sarımsak, Bezelye, Lahana, Brokoli
ARALIK Marul, Ispanak, Kereviz, Pırasa