Ateşli duş aldırmayın! Havale epilepsiye gebe

Epilepsi, beyin nöronlarından (hücrelerinden) kaynaklanan anormal deşarjlar sonucunda meydana gelen istemsiz hareketler, kasılmalar, duyusal ve bilinç değişiklikleri yapıyor. Toplumun yaklaşık yüzde 1'ini etkileyen hastalık dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insanda görülüyor. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, epilepsinin nedenlerini, özellikle çocuklarda görülen belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor:

GENETİK KÖKENLİ

Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir. Bunun dışında kafa travması, ilaç ve zehirlenmelere bağlı, kan şekerinin düşmesi veya kandaki sodyum ve kalsiyum gibi maddelerin düşüklüğü, beyindeki kist, tümör, kanama ve beyinin gelişim kusurları da nöbete sebep olabilir. Epilepsi, yaklaşık yüzde 50 genetik kökenlidir.

Epilepsi teşhisi için EEG çekilmesi önemlidir, ayrıca epilepsi nedenini araştırmak için de MRG çekilmesi oldukça yararlı olabilir. Bunlara rağmen epilepsi hastalarında EEG ve MRG normal olabilir. Nöbet anında çocuğu yan yatırın. Ateşli çocuğa duş aldırmayın. Alkol veya soğan koklatmayın. Okul ve spora devam etmesine özen gösterin.

YALNIZ BIRAKMAYIN

Havuz ve denizde yalnız bırakmayın. Uykusunu tam almasını sağlayın. Çocuk nöbet geçirdikten sonra, nöroloji tarafından muayene edilmelidir. Epilepsi hastalarının yüzde 70'i, bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100'ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir. Hastaların yüzde 25-30'unun birden fazla ilaç kullanması gerekmektedir. Çok az kısmı da tüm ilaçlara dirençlidir. Bu gruptakiler, örneğin ameliyat ve pil yerleştirme ile kısmi de olsa iyileşitr.