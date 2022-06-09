Sağlıksız beslenmek hem hastalıklara davetiye çıkarıyor hem de yaşlanmayı hızlandırıyor





KANSERİ YOK ETTİLER

Türkiye'nin gururu Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, bu kez kanser aşısı üretti. 8 hasta, 18 ayda pankreas tümörünü yendi. Pandemi dünyanın üzerine kâbus gibi çöktüğünde Pfizer ile birlikte bir aşı geliştirerek milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bir kez daha tüm dünyaya umut aşıladı. Doktor çift, pankreas kanserini mRNA teknolojiyle yenen aşı üretti. Aşı, tümör hücrelerine saldırıyor ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutuyor. Sonuçlara göre, 16 hasta ameliyattan 9 hafta sonra 9 aşı dozunun ilkini aldı ve bunların yarısı önemli bir bağışıklık tepkisi üretti. 18 ayda, 8 hastanın tümü kansersiz hale geldi. Ancak aşıya yanıt vermeyen 8 hastadan 6'sı kanserlerinin bir yıl sonra geri döndüğünü gördü. Araştırmacılar, hala grubun yarısının neden yanıt vermediğini tespit etmeye çalışıyor.

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