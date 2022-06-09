Sağlıksız beslenmek hem hastalıklara davetiye çıkarıyor hem de yaşlanmayı hızlandırıyor

Sağlıksız beslenmek hem hastalıklara davetiye çıkartıyor hem de yaşlanmayı hızlandırıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, genç bir cilt için şekerin azaltılmasını, meyve ve sebze tüketilmesini tavsiye ediyor. "C vitamini yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En çok yeşilbiber, turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur. Yine mantar, yumurta, sarımsak da hücreleri korur" diyor.
CİLDİNE BAK HASTALIĞINI GÖR
Cildimiz, hastalıkları ayna gibi yansıtıyor. ABD'li bilim adamları, bazı hastalıkların cildimizde ufak sorunlarla belirti verdiğini söylüyor. O şikayetleri ve nedenlerini sıralıyor:
Ciltte kuruluk: Nedeni A vitamini eksikliğidir. A vitamini içeren besinler, çinko ve Omega-3 takviyesi alınmalıdır.
Tırnak kırılması: Magnezyum, D vitamini ve çinko eksikliğinden kaynaklanır. Zeytinyağı tüketimi önerilir.
Solgun cilt: Demir eksikliği ve kansızlık, cildinizin soluk görünmesine neden olur. Bu hastalıktan korunmak için portakal, karpuz, domates tüketebilirsiniz.
Dudakta uçuk: Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ve sağlıksız beslendiğinizi gösterir. Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluşabilir.
KANSERİ YOK ETTİLER
Türkiye'nin gururu Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, bu kez kanser aşısı üretti. 8 hasta, 18 ayda pankreas tümörünü yendi. Pandemi dünyanın üzerine kâbus gibi çöktüğünde Pfizer ile birlikte bir aşı geliştirerek milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bir kez daha tüm dünyaya umut aşıladı. Doktor çift, pankreas kanserini mRNA teknolojiyle yenen aşı üretti. Aşı, tümör hücrelerine saldırıyor ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutuyor. Sonuçlara göre, 16 hasta ameliyattan 9 hafta sonra 9 aşı dozunun ilkini aldı ve bunların yarısı önemli bir bağışıklık tepkisi üretti. 18 ayda, 8 hastanın tümü kansersiz hale geldi. Ancak aşıya yanıt vermeyen 8 hastadan 6'sı kanserlerinin bir yıl sonra geri döndüğünü gördü. Araştırmacılar, hala grubun yarısının neden yanıt vermediğini tespit etmeye çalışıyor.