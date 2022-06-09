Mevsim geçişlerine dikkat! Psikolojiyi negatif etkiliyor (Sağlık haberleri)

Hava durumundaki değişimler, insan psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bağışıklık sisteminin bozukluğu olan alerji, özellikle bahar ve yaz aylarında yaşam kalitesini düşüren reaksiyonlara neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Engin Atay, alerjiye karşı ilk önlemin korunmaktan geçtiğini söylüyor: Yeterli sıvı almak çok önemli. Spor ya da egzersiz yapın. En az 6-8 saat uyku her bireyin bağışıklık sistemini zinde tutması için gerekli.

PARKİNSON'DA KÖTÜ RÜYA SAKLI

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, kötü rüya veya kabus görmenin Parkinson hastalığıyla ilişkili olduğu açıklandı. 67 yaş ve üzeri 3 bin 818 kişi üzerinde yapılan çalışmada, sık sık kötü rüyalar gören kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığının görmeyenlere göre üç kattan fazla olduğu vurgulandı. Dr. Katherine Fletcher, "Araştırmalar hastalığın erken evrelerinde teşhisten önce ortaya çıkabilecek semptomlara odaklandı" diye konuşuyor.

AHUDUDU KANSERLE SAVAŞIR

Rengi ve kokusu ile tam bir yaz güzelliği yaşatan ahududu, kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Cildi onarır.

BASURA YER ELMASI

Yer elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı korur. İdrar söktürür. Kalpdamar hastalıklarına karşı korur. Basur ve kabızlığı giderir.

GENÇLİĞİN FORMÜLÜ YASEMİN ÇAYI

Çin'den tüm dünyaya yayılan yasemin çayı, kokusu ve görüntüsüyle cezbediyor. Yüksek antioksidan nedeniyle bağışıklığı güçlendiriyor. Tümör oluşumunun önüne geçebilmesine neden oluyor. Yaşlanma belirtilerinin önüne geçerek daha genç bir cilt elde edilmesini sağlıyor. Güneş ışınlarının etkilerini azaltarak ciltte oluşabilecek lezyonların önüne geçiyor. Cildi besliyor ve cildin sıkılaşarak daha genç bir görünüm elde etmesini sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor.