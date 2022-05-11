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    Astım ihmale gelmiyor kuru öksürük ve boğaz kaşıntısına dikkat edin!

    Türkiye’de her üç astımlıdan yalnızca birinin hastalığı kontrol altında bulunuyor. Astımın ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Dilşad Mungan, ilaçlarla hastalığın ilerlemesinin durduğunu söylüyor.

    Astımı ihmal etmeyin

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin ediliyor. Dünyada her yıl 400 binden fazla insan astım nedeniyle hayatını kaybediyor. Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında ülkemizde en yaygın olarak görülen hastalık olan astımın görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan son çalışmalar Türkiye'de 4 milyonun üzerinde astım hastası bulunduğuna, yani hastalığın her 100 kişiden beşinde görüldüğüne işaret ediyor. Prof. Dr. Dilşad Mungan, güncel klinik çalışmalar doğrultusunda astım tedavisinde gelişmeler kaydedildiğini belirtiyor.



    AMAÇ BİTİRMEK DEĞİL
    Mungan, "Astım kronik bir hastalıktır. Tedavideki amaç hastalığı tamamen ortadan kaldırmak değil, belirtilerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamının normale en yakın şekilde devam ettirilmesidir. Tedavi sürecinde şikâyetlerin ortadan kaldırılmasına, solunum fonksiyonlarının en iyi düzeyde tutulmasına ve hastanın normal yaşamını sürdürebilmesine odaklanılır" diyor.


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    Haberler Sağlık Astım ihmale gelmiyor kuru öksürük ve boğaz kaşıntısına dikkat edin!
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