Astım ihmale gelmiyor kuru öksürük ve boğaz kaşıntısına dikkat edin!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin ediliyor. Dünyada her yıl 400 binden fazla insan astım nedeniyle hayatını kaybediyor. Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında ülkemizde en yaygın olarak görülen hastalık olan astımın görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan son çalışmalar Türkiye'de 4 milyonun üzerinde astım hastası bulunduğuna, yani hastalığın her 100 kişiden beşinde görüldüğüne işaret ediyor. Prof. Dr. Dilşad Mungan, güncel klinik çalışmalar doğrultusunda astım tedavisinde gelişmeler kaydedildiğini belirtiyor.