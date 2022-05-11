Sıcak havaların gelmesiyle vazgeçilmez olan dondurma sağlık saçıyor

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, dondurma sezonu da açılıyor. Kalsiyum ve protein açısından zengin olan dondurma, B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller içeriyor. Uzmanlar, dondurmanın faydalarını sıralıyor:

KAN ŞEKERİNİ DENGELER: Dondurma, kan şekeri yavaş yükseltir. Kan şekerinin hızlı düşüp

yükselmesi riskini azaltır.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN: Dondurma, şekerli içecek ve hamurlu tatlıyla kıyaslandığında daha hafif bir ara öğünü oluşturuyor..

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Dondurma, kalsiyumu karşılıyor. Kemikleri güçlendiriyor.

MUTLULUK KAYNAĞI: Mmutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Keyif ve mutluluk veriyor.