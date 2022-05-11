Sıcak havaların gelmesiyle vazgeçilmez olan dondurma sağlık saçıyor

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, dondurma sezonu da açılıyor. Kalsiyum ve protein açısından zengin olan dondurma, B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller içeriyor. Uzmanlar, dondurmanın faydalarını sıralıyor:
KAN ŞEKERİNİ DENGELER: Dondurma, kan şekeri yavaş yükseltir. Kan şekerinin hızlı düşüp
yükselmesi riskini azaltır.
SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN: Dondurma, şekerli içecek ve hamurlu tatlıyla kıyaslandığında daha hafif bir ara öğünü oluşturuyor..
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Dondurma, kalsiyumu karşılıyor. Kemikleri güçlendiriyor.
MUTLULUK KAYNAĞI: Mmutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Keyif ve mutluluk veriyor.
MUTLULUK SEMİZOTUNDA
Hava değişimleri nedeniyle yorgunluk, iştah ve uyku bozukluğu, unutkanlık ve cinsel istekte azalma görülüyor. Bol bol yürüyüş yapılmasını ve bol su içilmesini öneren Uzman Psikolog Sosyal, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Omega-3'ten zengin ceviz, semizotu, balık gibi besinler ile beslenmek depresyonu önler" diyor.