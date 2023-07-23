Binlerce yıl önce geliştirilen mucizevi reçete: saç beyazlamasını önlüyor! İşte İbn-i Sina'nın şaşırtıcı formülü!
İbn-i Sina'dan saç beyazlamasını önleyen mucizevi reçete! Saçlarının beyazlamasından rahatsız olanlar bu reçete tam size göre! Eski çağların ünlü hekimlerinden İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce geliştirdiği saç beyazlamasını önleyen reçete, günümüzde de büyük ilgi görüyor. Saç beyazlamasından bıkanlar için mucizevi bir çözüm sunan bu reçete, doğal içerikleriyle dikkat çekiyor. İbn-i Sina'nın geliştirdiği reçetenin saçın renk değişimini yavaşlattığı ve bazı durumlarda beyazlamayı engellediği düşünülüyor. İşte detaylar...
23.07.2023 18:35 - Son Güncelleme: 23.07.2023 18:35
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçetesiyle saç beyazlamasına son! İşte saç sorunlarına karşı 6 farklı yağ önerisi...
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçetesi ise saç beyazlamasına son vermek isteyenler için umut vaat ediyor.
KARASAKIZ
Trakya bölgesinde yetişen karasakız bir üzüm türüdür. İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri arasında yer almaktadır.
SICAK YAĞLAR (KATRAN)
Katran ülkemizin birçok noktasında yetişen bir bitkidir. Doğanın mucizelerinden olan katran bitkisi ile saç beyazlamasını önleyebilirsiniz.