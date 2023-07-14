Aspartam Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen ilan edildi! 40 miligramdan sonrası tehlike arz ediyor

Her gün milyonlarca kişi tarafından tüketilen yapay tatlandırıcı aspartam, sakızdan içeceklere, diş macunundan hazır tatlılara kadar pek çok üründe kullanılıyor. Uzmanlar, geçenlerde aspartamın kanserle ilişkisiyle ilgili tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) da değerlendirmelerinde şeker içermeyen tatlandırıcı aspartamın kansere neden olmasıyla ilgili kanıt olduğunu belirtti. 'Kanserojen' olarak sınıflandırıldığını açıkladı. DSÖ'ye göre bir kişinin günlük tüketeceği aspartam miktarı kilosu başına 40 miligramı geçmemeli. Bir kutu meşrubat 200-300 gram aspartam içeriyor. Buna göre 70 kilogram ağırlığında bir yetişkinin günde 9 ila 14 kutu meşrubatı geçmemesi gerekiyor.

MİDE DOSTU'MUZ'

Muz, hastalıkları kontrol etmeye yardımcı olur. Mideyi korur. İshali önler. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Dişleri beyazlatır.

ISIRGAN OTUYLA TEMIZ VÜCUT

Isırgan otu, böbrek taşlarını önlüyor. Dolaşımı arttırıyor. Kanın temizlenmesini sağlıyor. Solunum sorunlarını gideriyor. Alerjik hastalıklara iyi geliyor. Kireçlenme, artrit ve eklem ağrısını hafifletiyor. Prostat sağlığını koruyor.

HAZIMSIZLIĞA PATLICAN

Patlıcan, sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.