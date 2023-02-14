• Yüzdeki yaşlanmalara karşı gençleştirici etkiler gösterir.

• Boyun ve alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı olarak çizgiler ortaya çıkar. Bambu kömürü sabunu bu çizgilere karşı son derece etkilidir. Yüzdeki kırışıklıkları krem kullanmadan yok etmek isteyenler sabundan gerekli desteği alabilir.

• Yüzünde çeşitli sebeplerden dolayı lekeler olanlar sabunla birlikte bu lekeleri iyileştirebilir. Lekelere karşı başarılı çözümler sunar.

• Sedef hastalığı tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Sabun sedefin tedavisinde kullanılır. Diğer sabunlara göre daha kısa sürede ve etkili sonuçlar elde edilir. Hastalığın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Bununla birlikte ciltteki kaşıntı gibi olumsuz etkileri de azaltır. Cildi rahatlatır.

• Saçlarda bazı zamanlarda kepek sorunu görülebilir. Kepeklenmeleri önlemek için sabundan destek alınabilir. Saçı temizlerken diğer yandan da kepekleri yok eder. Erkeklerde ve kadınlarda kepek problemine karşı kısa sürede başarılar elde eder.

• Ölü hücrelerin cilt ve deri yüzeyinden temizlenmesini sağlar. Cildin pul pul dökülmesini engeller. Kaşıntı ve buna bağlı olarak cildin soyulması gibi durumlarda sabun rahatlatıcı etkiler gösterir.

Bambu Kömürü Sabunu Nasıl Kullanılır?

Bambu kömür sabunu saç ve cilt için kullanılabilir. Saçlarda şampuan yerine kullanılabilir. Islak saça uygulanıp ardından durulanması gerekir. Ciltte uygulama yapmak için de önceden cildin ıslak olması gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra cilt temiz su ile tekrar yıkanır ve yumuşak havlu ile kurulanır. Uygulama sırasında cilde sert darbelerin yapılmaması gerekir. Bambu kömürü sabununun kullanımı sizlere kolaylık sağlar.