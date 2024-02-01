Araştırmacılar açıkladı! Tifonun düşmanı: Domates

Tifo hastalığı, yüksek ateş, ishal ve kusmaya yol açıyor. Dünya çapında yılda 21 milyon vakaya ve 200 bin ölüme neden oluyor. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, domates suyunun tifoya sebep olan Salmonella typhi bakterisi de dahil olmak üzere sindirim sistemi ve idrar yolu sağlığına zarar verebilecek bakterileri öldürebileceğini tespit etti. Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının özellikle çocuklar ve gençler tarafından öğrenilmesinin, toplumda domates başta olmak üzere meyve ve sebze tüketimini artırmasını umut ediyor.





İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÖLDÜRÜR

Çağımızın hastalığı internet bağımlılığı, her geçen gün artıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, "Dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olarak görülüyor. Oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta 'selfie' bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bunlar her ne kadar 'yeni yetme' gibi görülse de, hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler" diyor. Çevik, internette geçirilen süre 4-5 saati aşıyorsa terapi alınması gerektiğini söylüyor.